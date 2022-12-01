Власти ХМАО подготовили для торгов новые нефтяные месторождения

02 декабря 2022 в 16:35 Размер текста - 17 +

Всего в перечне 21 участок Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Правительство Ханты-Мансийского автономного округа утвердило перечень месторождений для нефтедобычи, который передадут для включения в федеральную программу лицензирования. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа. «Правительством утверждено предложение округа о включении участков недр в федеральную программу лицензирования на 2023 год. Это 21 участок (пять участков для разведки и добычи и 16 участков для геологического изучения). Регион готов эти территории передать в пользование. Суммарные запасы по всем участкам — 25 млн тонн и по ресурсам около 155 млн тонн», — сообщили в департаменте.



В ведомстве уточнили, что предложенные регионом участки включат в общероссийский перечень. Это ежегодная работа правительства Югры, которая проводится в соответствие с законодательством РФ.



Ранее URA.RU сообщало, что власти Ханты-Мансийского автономного округа планируют передать нефтяным компаниям 75 новых участков для добычи углеводородов. О планах заявила губернатор Югры Наталья Комарова во время выступления на Российской энергетической неделе в Москве.

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа утвердило перечень месторождений для нефтедобычи, который передадут для включения в федеральную программу лицензирования. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа. «Правительством утверждено предложение округа о включении участков недр в федеральную программу лицензирования на 2023 год. Это 21 участок (пять участков для разведки и добычи и 16 участков для геологического изучения). Регион готов эти территории передать в пользование. Суммарные запасы по всем участкам — 25 млн тонн и по ресурсам около 155 млн тонн», — сообщили в департаменте. В ведомстве уточнили, что предложенные регионом участки включат в общероссийский перечень. Это ежегодная работа правительства Югры, которая проводится в соответствие с законодательством РФ. Ранее URA.RU сообщало, что власти Ханты-Мансийского автономного округа планируют передать нефтяным компаниям 75 новых участков для добычи углеводородов. О планах заявила губернатор Югры Наталья Комарова во время выступления на Российской энергетической неделе в Москве.