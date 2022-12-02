Экономист раскрыл, насколько обеднели звезды российского шоу-бизнеса

Экономист Качалов: российские звезды стали зарабатывать в два раза меньше

02 декабря 2022 в 18:21 Размер текста - 17 +

Звезды российского шоу-бизнеса стали беднее в 2022 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские звезды шоу-бизнеса обеднели, их гонорары значительно снизились в сравнении с расценками прошлых лет. Об этом рассказал экономист Игорь Качалов. «У самых известных звезд расценки снизились примерно на 20 процентов. Создается впечатление, что они рассчитывают свои траты в долларах или евро и поэтому изменяют расценки», — объяснил Качалов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня». По словам Качалова, расценки на новогодние корпоративы наиболее известных звезд значительно снизились в сравнении с прошлым годом, а артисты разговорного жанра стали зарабатывать меньше в 2-3 раза. Ранее певец Николай Басков принял решение остаться в России, несмотря на возможные трудности, связанные с введением санкций. По словам артиста, в трудные моменты человек не должен оставлять свою страну. В Госдуме РФ призвали прекратить финансирование артистов, выступивших против СВО. Кроме того, депутат Госдумы Андрей Красов предложил не пускать звезд, покинувших Россию, обратно в страну, поскольку те выбрали место, где «слаще и сытнее».

Российские звезды шоу-бизнеса обеднели, их гонорары значительно снизились в сравнении с расценками прошлых лет. Об этом рассказал экономист Игорь Качалов. «У самых известных звезд расценки снизились примерно на 20 процентов. Создается впечатление, что они рассчитывают свои траты в долларах или евро и поэтому изменяют расценки», — объяснил Качалов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня». По словам Качалова, расценки на новогодние корпоративы наиболее известных звезд значительно снизились в сравнении с прошлым годом, а артисты разговорного жанра стали зарабатывать меньше в 2-3 раза. Ранее певец Николай Басков принял решение остаться в России, несмотря на возможные трудности, связанные с введением санкций. По словам артиста, в трудные моменты человек не должен оставлять свою страну. В Госдуме РФ призвали прекратить финансирование артистов, выступивших против СВО. Кроме того, депутат Госдумы Андрей Красов предложил не пускать звезд, покинувших Россию, обратно в страну, поскольку те выбрали место, где «слаще и сытнее».