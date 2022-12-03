03 декабря 2022
02 декабря 2022

В центре Челябинска произошла авария с двумя пострадавшими

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция в поддержку оппозиции. Тюмень, сотрудники гибдд, гибдд, дорожно патрульная служба, дпс
В результате столкновения двух легковых машин помощь потребовалась пассажирке одного из автомобилей и водителю другого Фото:

Днем 4 декабря в центре Челябинска произошла авария. В результате столкновения двух автомобилей пострадали две женщины — водитель одной машины и пассажирка другой. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

«Около 13 часов в воскресенье, 4 декабря, на площади Революции столкнулись две машины: мазда, которой управлял водитель 1962 года рождения и фольсваген-туарег под управлением водительницы 1989 года рождения. В результате аварии медицинская помощь потребовалась пассажирке мазды, женщине 1963 года рождения, и водительнице туарега», — пояснили в государственной инспекции дорожного движения.

В причинах аварии разбираются сотрудники ГИБДД. Из-за накрывших область снегопадов дорожная ситуация существенно осложнилась. ГИБДД обращается к водителям с просьбой не совершать поездок на личном транспорте без крайней необходимости.

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Днем 4 декабря в центре Челябинска произошла авария. В результате столкновения двух автомобилей пострадали две женщины — водитель одной машины и пассажирка другой. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области. «Около 13 часов в воскресенье, 4 декабря, на площади Революции столкнулись две машины: мазда, которой управлял водитель 1962 года рождения и фольсваген-туарег под управлением водительницы 1989 года рождения. В результате аварии медицинская помощь потребовалась пассажирке мазды, женщине 1963 года рождения, и водительнице туарега», — пояснили в государственной инспекции дорожного движения. В причинах аварии разбираются сотрудники ГИБДД. Из-за накрывших область снегопадов дорожная ситуация существенно осложнилась. ГИБДД обращается к водителям с просьбой не совершать поездок на личном транспорте без крайней необходимости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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