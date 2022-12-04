В полиции Екатеринбурга назначили ответственную за административные дела

05 декабря 2022 в 09:04 Размер текста - 17 +

Новым начальником отдела по исполнению административного законодательства стала Анастасия Баштовая Фото: Владимир Андреев © URA.RU Начальником отдела по исполнению административного законодательства назначена Анастасия Баштовая, которая будет держать на контроле, в том числе, составление протоколов на правонарушителей. Об этом URA.RU сообщил источник в ведомстве. Информация подтверждается данными с официального сайта УМВД. «Анастасия Андреевна приступила к своим обязанностям официально. Ей обещали должность давно, но теперь сложились все условия», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что вакантную должность необходимо было закрыть в связи с прохождением проверки в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, в свердловском главке ГУ МВД с 14 ноября началась проверка. Генерал-майор полиции Роман Зайцев возглавил делегацию и лично разбирается в документах главка. Проверка затронула и полицию Екатеринбурга, где подал рапорт об отставке глава управления — Игорь Озеров. На фоне проверки также поменяли главу уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу. Им стал Рустам Мингазов.

Начальником отдела по исполнению административного законодательства назначена Анастасия Баштовая, которая будет держать на контроле, в том числе, составление протоколов на правонарушителей. Об этом URA.RU сообщил источник в ведомстве. Информация подтверждается данными с официального сайта УМВД. «Анастасия Андреевна приступила к своим обязанностям официально. Ей обещали должность давно, но теперь сложились все условия», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что вакантную должность необходимо было закрыть в связи с прохождением проверки в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, в свердловском главке ГУ МВД с 14 ноября началась проверка. Генерал-майор полиции Роман Зайцев возглавил делегацию и лично разбирается в документах главка. Проверка затронула и полицию Екатеринбурга, где подал рапорт об отставке глава управления — Игорь Озеров. На фоне проверки также поменяли главу уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу. Им стал Рустам Мингазов.