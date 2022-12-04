В полиции Екатеринбурга назначили ответственную за административные дела

Начальником отдела по исполнению административного законодательства назначена Анастасия Баштовая, которая будет держать на контроле, в том числе, составление протоколов на правонарушителей. Об этом URA.RU сообщил источник в ведомстве. Информация подтверждается данными с официального сайта УМВД.
«Анастасия Андреевна приступила к своим обязанностям официально. Ей обещали должность давно, но теперь сложились все условия», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что вакантную должность необходимо было закрыть в связи с прохождением проверки в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, в свердловском главке ГУ МВД с 14 ноября началась проверка. Генерал-майор полиции Роман Зайцев возглавил делегацию и лично разбирается в документах главка. Проверка затронула и полицию Екатеринбурга, где подал рапорт об отставке глава управления — Игорь Озеров. На фоне проверки также поменяли главу уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу. Им стал Рустам Мингазов.
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