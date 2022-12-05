В администрации челябинского района из-за ОРВИ введен масочный режим

Сибагатулла Аминов призвал земляков пользоваться маской в местах скопления людей и соблюдать простые правила гигиены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В администрации Кунашакского района Челябинской области и подведомственных учреждений из-за роста заболеваний ОРВИ введен масочный режим. Об этом глава района Сибагатулла Аминов 5 декабря сообщил в соцсетях.

«Сейчас активно растет уровень заболеваемости среди взрослого населения, в связи с чем в подведомственных учреждениях и организациях администрации района введен масочный режим, будьте внимательны! Пользуйтесь медицинской маской в местах скопления людей. Соблюдайте простые правила гигиены», — написал Аминов на своей странице во «ВКонтакте».

Глава отметил, что сезонная заболеваемость ОРВИ среди населения не стоит на месте. Больше всех болеют дети школьного возраста. Если число заболевших среди учеников отдельного класса будет превышать 25 процента, классы закроют на карантин, а учеников переведут на дистанционное обучение.

В Челябинской области с начала декабря уровень заболеваемости ОРВИ превысил эпидпорог на 70,2 процента. По информации регионального Роспотребнадзора, в настоящее время на Южном Урале ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями оценивается как неблагополучная.