Инцидент произошел в школе № 8 города Ишима Фото: Илья Московец © URA.RU

В одной из школ города Ишима (Тюменская область) очевидцы засняли погром в туалете. Об инциденте горожане сообщили в соцсетях. На фото видны крупные обломки сломанной раковины.

«Раковина 1-х классов», — сообщает анонимный пользователь в публике «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте». К своему сообщению пользователь прикрепил фото, на котором запечатлена разбитая раковина.

В комментариях к посту горожане сообщили, что инцидент произошел в восьмой школе города Ишима: «8-я школа, как всегда, отличилась», — сообщает София Шпакова. Жители с иронией восприняли ситуацию. «Ишимские дети настолько суровы… » — шутит Дима Гордеев. «Руки тяжелые у кого-то», — пишет пользователь Никита Пригожаев.

В соцсетях нашлись и те, кто всерьез озадачился погромом в школьном туалете. «Раковина закреплена явно с нарушением. Мало того, что ее поставили на трубы, ее еще нужно было закрепить к стене, а это не сделано», — поясняет Вадим Морскойлев. «Если ребенок легко сломал — это вина строителей. Детям делать надо так, чтобы и захотели, да не сломали. Это называется антивандальное оборудование. Здесь же сделано плохо, еще ко всему прочему очень опасно», — утверждает Иван Алексеев.

Агентство пыталось дозвониться до руководства школы № 8 в городе Ишиме. По указанным телефонам линия была постоянно занята. URA.RU направило письменной запрос на адрес школы, а также в департамент образования Тюменской области. Ответы на них ожидаются.

Ранее агентство писало о том, в Тюмени школа № 22 потратит сотни тысяч рублей на премиум-мебель для руководителя. Начальство планирует закупить мебель стоимостью в почти 700 тысяч рублей.

Погром в школьном туалете города Ишима соцсеть «ВКонтакте»