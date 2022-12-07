Командир роты зачитал письма от детей перед строем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Мобилизованный уроженец Аши (Челябинская область) Алексей Туманов показал, как командиры мотивируют бойцов, находящихся в зоне СВО. В социальных сетях он опубликовал видео, на котором командир роты читает детские письма, адресованные солдатам, и называет военных лучшими из лучших.

«Я прошу каждого прочитать эти письма! И подумать. Вы подумайте, что дети, которые сейчас дома, верят в вас! Верят в нас! Я думаю, ваши дети, внуки, племянники, племянницы тоже писали письма таким же солдатам, как вы», — обратился командир роты к солдатам на видео, опубликованном на странице Алексея Туманова в «ВКонтакте».

Командир добавил, что гордится вверенным ему личным составом. По его словам, ими гордится вся страна, их дети и семьи. Командир назвал их лучшими из лучших. По его словам, от их действий зависит исход спецоперации.

Многие образовательные организации Челябинской области принимают участие в акции «Письмо солдату». «Фронтовые треугольники» со словами поддержки отправляются на передовую вместе с посылками. У многих бойцов такие письма вызывают слезы радости, и они просят слать их как можно больше.

Также военнослужащие получили право на переписку с родственниками. Фельдъегерско-почтовая связь совместно с АО «Почта России» организовали отправку писем от родственников военнослужащим. Для уточнения местоположения участника СВО его родным необходимо обратиться в военкомат по месту призыва.