Роту мобилизованных, в которой служит челябинец, мотивируют письмами от детей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка гуманитарной помощи на Донбасс. Челябинск, гуманитарный конвой, гуманитарный груз, письма солдатам
Командир роты зачитал письма от детей перед строем Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мобилизованный уроженец Аши (Челябинская область) Алексей Туманов показал, как командиры мотивируют бойцов, находящихся в зоне СВО. В социальных сетях он опубликовал видео, на котором командир роты читает детские письма, адресованные солдатам, и называет военных лучшими из лучших.

«Я прошу каждого прочитать эти письма! И подумать. Вы подумайте, что дети, которые сейчас дома, верят в вас! Верят в нас! Я думаю, ваши дети, внуки, племянники, племянницы тоже писали письма таким же солдатам, как вы», — обратился командир роты к солдатам на видео, опубликованном на странице Алексея Туманова в «ВКонтакте».

Командир добавил, что гордится вверенным ему личным составом. По его словам, ими гордится вся страна, их дети и семьи. Командир назвал их лучшими из лучших. По его словам, от их действий зависит исход спецоперации.

Многие образовательные организации Челябинской области принимают участие в акции «Письмо солдату». «Фронтовые треугольники» со словами поддержки отправляются на передовую вместе с посылками. У многих бойцов такие письма вызывают слезы радости, и они просят слать их как можно больше.

Также военнослужащие получили право на переписку с родственниками. Фельдъегерско-почтовая связь совместно с АО «Почта России» организовали отправку писем от родственников военнослужащим. Для уточнения местоположения участника СВО его родным необходимо обратиться в военкомат по месту призыва.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Все главные новости Челябинской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

Мобилизованный уроженец Аши (Челябинская область) Алексей Туманов показал, как командиры мотивируют бойцов, находящихся в зоне СВО. В социальных сетях он опубликовал видео, на котором командир роты читает детские письма, адресованные солдатам, и называет военных лучшими из лучших. «Я прошу каждого прочитать эти письма! И подумать. Вы подумайте, что дети, которые сейчас дома, верят в вас! Верят в нас! Я думаю, ваши дети, внуки, племянники, племянницы тоже писали письма таким же солдатам, как вы», — обратился командир роты к солдатам на видео, опубликованном на странице Алексея Туманова в «ВКонтакте». Командир добавил, что гордится вверенным ему личным составом. По его словам, ими гордится вся страна, их дети и семьи. Командир назвал их лучшими из лучших. По его словам, от их действий зависит исход спецоперации. Многие образовательные организации Челябинской области принимают участие в акции «Письмо солдату». «Фронтовые треугольники» со словами поддержки отправляются на передовую вместе с посылками. У многих бойцов такие письма вызывают слезы радости, и они просят слать их как можно больше. Также военнослужащие получили право на переписку с родственниками. Фельдъегерско-почтовая связь совместно с АО «Почта России» организовали отправку писем от родственников военнослужащим. Для уточнения местоположения участника СВО его родным необходимо обратиться в военкомат по месту призыва.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...