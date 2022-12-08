08 декабря 2022

Свердловский депутат Госдумы спас карьеру спортсменки из Екатеринбурга

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Пресс-конференция в ИТАР-ТАСС на тему строительного рынка. Екатеринбург, бидонько сергей
Сергей Бидонько помог купить билеты в Астрахань Фото:

Депутат Госдумы от Свердловской области Сергей Бидонько помог молодой спортсменке из Екатеринбурга купить билеты на соревнования по гандболу в Астрахани, поскольку ее семья не могла позволить себе оплатить дорогу. Соответствующая информация опубликована в группе общественной приемной свердловского отделения «Единой России» в соцсети «ВКонтакте».

«21 ноября было проведено родительское собрание, на котором определили, что семья перспективного игрока не имеет возможности отправить дочь на соревнования. Сергей Бидонько откликнулся на обращение, и было принято решение помочь юной гандболистке», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети.

Благодаря депутату, школьница сможет проявить себя и добиться спортивных успехов. С просьбой о помощи к Бидонько обращался тренер спортсменки. Он пришел к депутату во время общественного приема.

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Депутат Госдумы от Свердловской области Сергей Бидонько помог молодой спортсменке из Екатеринбурга купить билеты на соревнования по гандболу в Астрахани, поскольку ее семья не могла позволить себе оплатить дорогу. Соответствующая информация опубликована в группе общественной приемной свердловского отделения «Единой России» в соцсети «ВКонтакте». «21 ноября было проведено родительское собрание, на котором определили, что семья перспективного игрока не имеет возможности отправить дочь на соревнования. Сергей Бидонько откликнулся на обращение, и было принято решение помочь юной гандболистке», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети. Благодаря депутату, школьница сможет проявить себя и добиться спортивных успехов. С просьбой о помощи к Бидонько обращался тренер спортсменки. Он пришел к депутату во время общественного приема.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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