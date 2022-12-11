В Челябинске подорожали противовирусные препараты

Стоимость противовирусных препаратов в регионе пошла вверх Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За три недели с 23 ноября в аптеках Челябинска в среднем на 10% подорожали популярные противовирусные препараты. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании DSM Group, тенденция к росту наблюдается по всем группам лекарств.

«Аптечные препараты лекарственных препаратов в стоимостном выражении за 10 месяцев 2022 года в сравнении с тем же периодом 2021 года выросли на 12%. Однако при снижении продаж в натуральном выражении на 8% можно сказать, что каждая пачка стала стоить дороже на 22,5%», — рассказали URA.RU в DSM Group.

В сезон простуд лидером по скачку цен противовирусных лекарств стал препарат «ИРС-19». Его ценник с 449 рублей поднялся до 690 рублей в аптеке «Классика». Три недели назад «Ингавирин» на один курс в «Живике» можно было приобрести за 555 рублей, теперь он стоит на 18% больше: около 656 рублей.

На аптечную сеть «Живика» пришлось наибольшее количество удорожаний, в среднем цены на противовирусные препараты там выросли на 14%. Аптека «Областной аптечный склад» оказалась наиболее стабильной в ценообразовании.

Самый дорогой профилактический курс основан на лечении «Трекрезан». Сейчас в аптеках его можно найти за 918 рублей, в «Еаптеке» — дороже на 10%: за 1010 рублей. В целом этот продавец в период гриппа демонстрирует более высокие цены на лекарства. Например, «Арбидол максимум» и «Трекрезан» там дороже, чем среднерыночные, на 10%.

В минздраве региона отметили, что область стоит на пороге эпидемии ОРВИ и гриппа. В течение недели заболевания подхватили более 40 тысяч жителей.