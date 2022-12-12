Виктор Бут вступил в ЛДПР спустя четыре дня после выхода из американской тюрьмы

12 декабря 2022 в 20:12 Размер текста - 17 +

Партийный билет Буту вручил лично председатель партии Леонид Слуцкий Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Предприниматель Виктор Бут вступил в ЛДПР. Об этом сообщили в пресс-службе партии. «Мы уверены, что он точно найдет себе применение в партии с максимальной эффективностью, но торопить события мы не будем», — сказали URA.RU в пресс-службе ЛДПР. Бут вышел на свободу 8 декабря, а спустя сутки вернулся в Россию. Бута обменяли на баскетболистку из США Бриттни Грайнер. Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал информацию о рейтинге политических партий страны. По результатам опроса, уровень поддержки ЛДПР составил 8,5% голосов. В ходе опроса респондентам задали вопрос: если бы выборы состоялись в ближайшее время, то за какую партию бы они проголосовали? Ответы и сформировали рейтинг. Всего россияне назвали восемь партий. По данным Фонда общественного мнения (ФОМ), на 4 декабря рейтинг ЛДПР составляет 10%.

Предприниматель Виктор Бут вступил в ЛДПР. Об этом сообщили в пресс-службе партии. «Мы уверены, что он точно найдет себе применение в партии с максимальной эффективностью, но торопить события мы не будем», — сказали URA.RU в пресс-службе ЛДПР. Бут вышел на свободу 8 декабря, а спустя сутки вернулся в Россию. Бута обменяли на баскетболистку из США Бриттни Грайнер. Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал информацию о рейтинге политических партий страны. По результатам опроса, уровень поддержки ЛДПР составил 8,5% голосов. В ходе опроса респондентам задали вопрос: если бы выборы состоялись в ближайшее время, то за какую партию бы они проголосовали? Ответы и сформировали рейтинг. Всего россияне назвали восемь партий. По данным Фонда общественного мнения (ФОМ), на 4 декабря рейтинг ЛДПР составляет 10%.