Олег Колесников пришел в военкомат по повестке 19 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников, ставший участником спецоперации на Украине в рамках мобилизации, поблагодарил бабушку из Башкирии за посланные на фронт теплые носки. Видеообращение он опубликовал в соцсетях.

«Тепло и поддержка, которые ты чувствуешь, когда получаешь весточку из дома и встречаешь земляков, — бесценно. Получил неожиданный подарок от одной из жительниц города Туймазы. А передали его мои давние знакомые — ребята из ашинской телерадиокомпании „АТВ-12“», — написал Колесников в соцсетях.

Парламентарий, добровольно попросивший призвать его в армию в рамках частичной мобилизации, назвал связанные пенсионеркой из башкирского города Туймазы носки одним из лучших и самых нужных во фронтовой жизни подарков. В зоне СВО Колесников находится с октября, проходя службу в БАРС «Каскад».

Видео: аккаунт Олега Колесникова в соцсети «ВКонтакте»