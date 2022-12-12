Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников, ставший участником спецоперации на Украине в рамках мобилизации, поблагодарил бабушку из Башкирии за посланные на фронт теплые носки. Видеообращение он опубликовал в соцсетях.
«Тепло и поддержка, которые ты чувствуешь, когда получаешь весточку из дома и встречаешь земляков, — бесценно. Получил неожиданный подарок от одной из жительниц города Туймазы. А передали его мои давние знакомые — ребята из ашинской телерадиокомпании „АТВ-12“», — написал Колесников в соцсетях.
Парламентарий, добровольно попросивший призвать его в армию в рамках частичной мобилизации, назвал связанные пенсионеркой из башкирского города Туймазы носки одним из лучших и самых нужных во фронтовой жизни подарков. В зоне СВО Колесников находится с октября, проходя службу в БАРС «Каскад».
Видео: аккаунт Олега Колесникова в соцсети «ВКонтакте»
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