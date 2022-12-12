12 декабря 2022

Мобилизованный челябинский депутат Госдумы получил на фронте подарок от бабушки. Видео

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Олег Колесников получил повестку в военкомате. Челябинск , колесников олег
Олег Колесников пришел в военкомат по повестке 19 декабря Фото:
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Мобилизация в России

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников, ставший участником спецоперации на Украине в рамках мобилизации, поблагодарил бабушку из Башкирии за посланные на фронт теплые носки. Видеообращение он опубликовал в соцсетях.

«Тепло и поддержка, которые ты чувствуешь, когда получаешь весточку из дома и встречаешь земляков, — бесценно. Получил неожиданный подарок от одной из жительниц города Туймазы. А передали его мои давние знакомые — ребята из ашинской телерадиокомпании „АТВ-12“», — написал Колесников в соцсетях.

Парламентарий, добровольно попросивший призвать его в армию в рамках частичной мобилизации, назвал связанные пенсионеркой из башкирского города Туймазы носки одним из лучших и самых нужных во фронтовой жизни подарков. В зоне СВО Колесников находится с октября, проходя службу в БАРС «Каскад».

Видео: аккаунт Олега Колесникова в соцсети «ВКонтакте»

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Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников, ставший участником спецоперации на Украине в рамках мобилизации, поблагодарил бабушку из Башкирии за посланные на фронт теплые носки. Видеообращение он опубликовал в соцсетях. «Тепло и поддержка, которые ты чувствуешь, когда получаешь весточку из дома и встречаешь земляков, — бесценно. Получил неожиданный подарок от одной из жительниц города Туймазы. А передали его мои давние знакомые — ребята из ашинской телерадиокомпании „АТВ-12“», — написал Колесников в соцсетях. Парламентарий, добровольно попросивший призвать его в армию в рамках частичной мобилизации, назвал связанные пенсионеркой из башкирского города Туймазы носки одним из лучших и самых нужных во фронтовой жизни подарков. В зоне СВО Колесников находится с октября, проходя службу в БАРС «Каскад». Видео: аккаунт Олега Колесникова в соцсети «ВКонтакте»
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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