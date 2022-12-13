Жителей свердловского города подготовят к жизни в бомбоубежищах

Жителей Березовского ждут учения по жизни в условиях воздушной тревоги

14 декабря 2022 в 12:24 Размер текста - 17 +

Жит елям расскажут, как действовать в условиях воздушной тревоги Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жителей Березовского (Свердловская область) ждут плановые учения по отработке действий на случай воздушной тревоги. В рамках этих учений будет составлен список адресов всех пригодных для жизни бомбоубежищ города. Кроме того, жителям расскажут, что с собой брать в данные сооружения. Об этом заявил глава Березовского Евгений Писцов. «Поставлены задачи, чтобы все управляющие компании определили адреса пригодных убежищ. Должны быть определены дома, прикрепленные к убежищам», — заявил Писцов. Трансляция его выступления велась в эфире паблика «ЦУР Свердловской области» «ВКонтакте». По словам Писцова, информация об адресах бомбоубежищ, а также о том, что жителям города брать с собой в случае воздушной тревоги, будет доноситься до населения. Кроме того, березовчан ждут соответствующие учения, которые будут проводиться на регулярной основе.

Жителей Березовского (Свердловская область) ждут плановые учения по отработке действий на случай воздушной тревоги. В рамках этих учений будет составлен список адресов всех пригодных для жизни бомбоубежищ города. Кроме того, жителям расскажут, что с собой брать в данные сооружения. Об этом заявил глава Березовского Евгений Писцов. «Поставлены задачи, чтобы все управляющие компании определили адреса пригодных убежищ. Должны быть определены дома, прикрепленные к убежищам», — заявил Писцов. Трансляция его выступления велась в эфире паблика «ЦУР Свердловской области» «ВКонтакте». По словам Писцова, информация об адресах бомбоубежищ, а также о том, что жителям города брать с собой в случае воздушной тревоги, будет доноситься до населения. Кроме того, березовчан ждут соответствующие учения, которые будут проводиться на регулярной основе.