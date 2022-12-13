13 декабря 2022

Жителей свердловского города подготовят к жизни в бомбоубежищах

Жителей Березовского ждут учения по жизни в условиях воздушной тревоги
© Служба новостей «URA.RU»
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Убежище ГО и ЧС. Пермь, убежище, бомбоубежище, бункер, го и чс, ядерная война
Жит елям расскажут, как действовать в условиях воздушной тревоги Фото:

Жителей Березовского (Свердловская область) ждут плановые учения по отработке действий на случай воздушной тревоги. В рамках этих учений будет составлен список адресов всех пригодных для жизни бомбоубежищ города. Кроме того, жителям расскажут, что с собой брать в данные сооружения. Об этом заявил глава Березовского Евгений Писцов.

«Поставлены задачи, чтобы все управляющие компании определили адреса пригодных убежищ. Должны быть определены дома, прикрепленные к убежищам», — заявил Писцов. Трансляция его выступления велась в эфире паблика «ЦУР Свердловской области» «ВКонтакте».

По словам Писцова, информация об адресах бомбоубежищ, а также о том, что жителям города брать с собой в случае воздушной тревоги, будет доноситься до населения. Кроме того, березовчан ждут соответствующие учения, которые будут проводиться на регулярной основе.

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Жителей Березовского (Свердловская область) ждут плановые учения по отработке действий на случай воздушной тревоги. В рамках этих учений будет составлен список адресов всех пригодных для жизни бомбоубежищ города. Кроме того, жителям расскажут, что с собой брать в данные сооружения. Об этом заявил глава Березовского Евгений Писцов. «Поставлены задачи, чтобы все управляющие компании определили адреса пригодных убежищ. Должны быть определены дома, прикрепленные к убежищам», — заявил Писцов. Трансляция его выступления велась в эфире паблика «ЦУР Свердловской области» «ВКонтакте». По словам Писцова, информация об адресах бомбоубежищ, а также о том, что жителям города брать с собой в случае воздушной тревоги, будет доноситься до населения. Кроме того, березовчан ждут соответствующие учения, которые будут проводиться на регулярной основе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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