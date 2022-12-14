На Российской появится двухэтажный магазин с автостоянкой Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Бизнесмену Виктору Ивлеву разрешили достроить магазин в Центральном районе Челябинска на улице Российской. Проект был рекомендован к утверждению на публичных слушаниях, которые прошли в Доме Архитектора.

«Рекомендован к утверждению проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (для реконструкции в целях завершения строительства магазина на земельном в территориальной зоне многоквартирных домов от 9 этажей и выше с максимальным коэффициентом застройки — 0,92, максимальным коэффициентом плотности застройки — 1,84 и минимальным коэффициентом озеленения — 0,02 по ул. Российской в Центральном районе города Челябинска Инициатор проекта — Ивлев Виктор Юрьевич», — сообщили на публичных слушаниях.

Проект магазина на улице Российской был утвержден в 2016 году. Тогда же предыдущий владелец начал строительство, позже стройка была заморожена. Предприниматель Виктор Ивлев приобрел недостроенный магазин, но его не устроила площадь застройки. Согласно проекту, теперь бизнесмен на участке площадью 500 квадратных метров построит двухэтажный магазин, автостоянку и осуществит посадку зеленых насаждений.

Ранее челябинскому бизнесмену Анатолию Флочу, учредителю ООО «Делиз», разрешили строить магазин в зоне коттеджной застройки в Советском районе в поселке Смолино.

Согласно проекту, предприниматель Виктор Ивлев на участке площадью 500 квадратных метров построит двухэтажный магазин, автостоянку и осуществит посадку зеленых насаждений Скрин: Публичная кадастровая карта