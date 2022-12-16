Британцы предложили нацелить ракету «Ярс» на Бориса Джонсона

16 декабря 2022 в 06:37 Размер текста - 17 +

«Ярс» обладает дальностью стрельбы в 12 тысяч километров Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Читатели британской газеты Daily Mail предложили нацелить межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Ярс» на экс-премьера страны Бориса Джонсона. Так комментаторы отреагировали на видео Минобороны РФ с загрузкой второй ракеты в шахтную пусковую установку. «Нацельте ее на Бориса, который велел [президенту Украины Владимиру] Зеленскому не идти на мирные переговоры», — прокомментировал пользователь по ником PT07 публикацию газеты. Еще один из британцев с иронией написал, что «удар по Лондону» разрешит «миграционный кризис». Некоторые комментаторы с отчаянием вспомнили об энергокризисе в Соединенном Королевстве. «По крайней мере, было бы очень тепло в течение нескольких секунд», — написал Colonism Karma. Ранее сообщалось, что на космодроме Плесецк состоялся учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». На Западе ракету считают грозным оружием, ее прицельная дальность составляет 12 тысяч километров. По мнению китайского обозревателя российская ракета «Ярс» способна поразить любой уголок мира, при этом ни одна система противоракетной обороны (ПРО) не может остановить проникновение этого оружия. Он призвал Запад правильно оценить ситуацию вокруг Украины «и отступить, даже если это будет трудно».

Читатели британской газеты Daily Mail предложили нацелить межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Ярс» на экс-премьера страны Бориса Джонсона. Так комментаторы отреагировали на видео Минобороны РФ с загрузкой второй ракеты в шахтную пусковую установку. «Нацельте ее на Бориса, который велел [президенту Украины Владимиру] Зеленскому не идти на мирные переговоры», — прокомментировал пользователь по ником PT07 публикацию газеты. Еще один из британцев с иронией написал, что «удар по Лондону» разрешит «миграционный кризис». Некоторые комментаторы с отчаянием вспомнили об энергокризисе в Соединенном Королевстве. «По крайней мере, было бы очень тепло в течение нескольких секунд», — написал Colonism Karma. Ранее сообщалось, что на космодроме Плесецк состоялся учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». На Западе ракету считают грозным оружием, ее прицельная дальность составляет 12 тысяч километров. По мнению китайского обозревателя российская ракета «Ярс» способна поразить любой уголок мира, при этом ни одна система противоракетной обороны (ПРО) не может остановить проникновение этого оружия. Он призвал Запад правильно оценить ситуацию вокруг Украины «и отступить, даже если это будет трудно».