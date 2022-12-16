В историческом центре Екатеринбурга построят 30-этажный отель

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Панорама города. Екатеринбург, город, вид города, улица малышева, панорома города, центр екатеринбурга
Отель возведут в границах центральных улиц города Фото:

В центре Екатеринбурга, в границах улиц 8 Марта-Радищева-Вайнера-Малышева возведут 30-этажный отель. Об этом в своих соцсетях сообщил депутат гордумы Дмитрий Сергин.

«В квартале Малышева-8 Марта-Радищева-Вайнера появится новый гостиничный объект (апартаменты) площадью около 27 000 кв. м. и высотой 30 этажей (плюс два подземных)», — написал Сергин.

По словам депутата, особенностью нового гостиничного комплекса станет наличине в нем зеленой зоны. Кроме того, благодаря новым тротуарам возле отеля сформируются новые пешеходные переходы.

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В центре Екатеринбурга, в границах улиц 8 Марта-Радищева-Вайнера-Малышева возведут 30-этажный отель. Об этом в своих соцсетях сообщил депутат гордумы Дмитрий Сергин. «В квартале Малышева-8 Марта-Радищева-Вайнера появится новый гостиничный объект (апартаменты) площадью около 27 000 кв. м. и высотой 30 этажей (плюс два подземных)», — написал Сергин. По словам депутата, особенностью нового гостиничного комплекса станет наличине в нем зеленой зоны. Кроме того, благодаря новым тротуарам возле отеля сформируются новые пешеходные переходы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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