Служба доставки посылок начала расследование взрыва в Русском доме в ЦАР

17 декабря 2022 в 02:02 Размер текста - 17 +

В DHL заявили, что компания выясняет обстоятельства взрыва посылки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Транспортная компания DHL расследует обстоятельства взрыва посылки в Центральноафриканской республике в Русском доме. Об этом сообщила представитель пресс-центра Сабина Хартманн. «Нам известно об инциденте с посылкой, доставленной в Банги (Центральноафриканская Республика — прим URA.RU). В настоящее время мы расследуем обстоятельства происшествия и в полном объеме сотрудничаем с местными властями», — сообщила Хартманн информационному агентству РИА Новости . Ранее URA.RU сообщало, что глава Русского дома в Центральноафриканской республике Дмитрий Сытый получил посылку, которая взорвалась при открытии. Состояние пострадавшего — тяжелое, врачи борются за его жизнь

Транспортная компания DHL расследует обстоятельства взрыва посылки в Центральноафриканской республике в Русском доме. Об этом сообщила представитель пресс-центра Сабина Хартманн. «Нам известно об инциденте с посылкой, доставленной в Банги (Центральноафриканская Республика — прим URA.RU). В настоящее время мы расследуем обстоятельства происшествия и в полном объеме сотрудничаем с местными властями», — сообщила Хартманн информационному агентству РИА Новости. Ранее URA.RU сообщало, что глава Русского дома в Центральноафриканской республике Дмитрий Сытый получил посылку, которая взорвалась при открытии. Состояние пострадавшего — тяжелое, врачи борются за его жизнь