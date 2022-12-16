16 декабря 2022

Служба доставки посылок начала расследование взрыва в Русском доме в ЦАР

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Объекты компании
В DHL заявили, что компания выясняет обстоятельства взрыва посылки Фото:

Транспортная компания DHL расследует обстоятельства взрыва посылки в Центральноафриканской республике в Русском доме. Об этом сообщила представитель пресс-центра Сабина Хартманн.

«Нам известно об инциденте с посылкой, доставленной в Банги (Центральноафриканская Республика — прим URA.RU). В настоящее время мы расследуем обстоятельства происшествия и в полном объеме сотрудничаем с местными властями», — сообщила Хартманн информационному агентству РИА Новости.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Русского дома в Центральноафриканской республике Дмитрий Сытый получил посылку, которая взорвалась при открытии. Состояние пострадавшего — тяжелое, врачи борются за его жизнь

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Транспортная компания DHL расследует обстоятельства взрыва посылки в Центральноафриканской республике в Русском доме. Об этом сообщила представитель пресс-центра Сабина Хартманн. «Нам известно об инциденте с посылкой, доставленной в Банги (Центральноафриканская Республика — прим URA.RU). В настоящее время мы расследуем обстоятельства происшествия и в полном объеме сотрудничаем с местными властями», — сообщила Хартманн информационному агентству РИА Новости. Ранее URA.RU сообщало, что глава Русского дома в Центральноафриканской республике Дмитрий Сытый получил посылку, которая взорвалась при открытии. Состояние пострадавшего — тяжелое, врачи борются за его жизнь
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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