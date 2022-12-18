Звездный диетолог назвала срок, в который нужно съесть новогодние салаты

Диетолог Королева: новогодние салаты лучше съедать в день приготовления

18 декабря 2022 в 13:21 Размер текста - 17 +

Салаты с майонезом могут содержать бактериальную флору Фото: Александр Мамаев © URA.RU Новогодние салаты желательно съедать в день их приготовления во избежание пищевого отравления. Таким мнением поделилась звездный диетолог Маргарита Королева. «Если мы приготовили салат утром 31 декабря, а есть его начали в конце 1 января, к этому моменту он уже может быть испорчен», — передает слова Королевой Lenta.ru. Она также отметила, что салаты, содержащие мясо, колбасу, а также заправку в виде йогурта или майонеза могут содержать бактериальную флору, что может вызвать отравление. Диетолог советует готовить на новогодний стол небольшие порции блюд. Она также призвала с осторожностью относиться к готовым салатам, купленным в магазине. Маргарита Королева является главным диетологом звезд российского шоу-бизнеса. Среди ее клиентов были такие личности, как Надежда Бабкина, Анита Цой, Николай Басков, Андрей Малахов и Владимир Соловьев. Ранее диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала о вреде совмещения красной икры и шампанского. Причиной тому являются множество консервантов в блюде и обилие углекислого газа в напитке.

Новогодние салаты желательно съедать в день их приготовления во избежание пищевого отравления. Таким мнением поделилась звездный диетолог Маргарита Королева. «Если мы приготовили салат утром 31 декабря, а есть его начали в конце 1 января, к этому моменту он уже может быть испорчен», — передает слова Королевой Lenta.ru. Она также отметила, что салаты, содержащие мясо, колбасу, а также заправку в виде йогурта или майонеза могут содержать бактериальную флору, что может вызвать отравление. Диетолог советует готовить на новогодний стол небольшие порции блюд. Она также призвала с осторожностью относиться к готовым салатам, купленным в магазине. Маргарита Королева является главным диетологом звезд российского шоу-бизнеса. Среди ее клиентов были такие личности, как Надежда Бабкина, Анита Цой, Николай Басков, Андрей Малахов и Владимир Соловьев. Ранее диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала о вреде совмещения красной икры и шампанского. Причиной тому являются множество консервантов в блюде и обилие углекислого газа в напитке.