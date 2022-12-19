19 декабря 2022

В Челябинской области подешевели сахар, рыба и автомобильные шины

© Служба новостей «URA.RU»
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Темп годовой инфляции в области замедляется седьмой месяц Фото:

В Челябинской области подешевели сахар, рыба и автомобильные шины. Об этом 20 декабря сообщили URA.RU в Контрольно-счетной палате региона.

«В Челябинской области имеется достаточное количество товаров и услуг, цены на которые показали снижение в ноябре 2022 года. Среди продуктов подешевели сахар-песок 65,48 рублей килограмм (-5,3%), орехи 1 014,04 рублей/ килограмм (-5,0%), сухофрукты 416,09 рублей/ килограмм (-4,8%), рыба живая и охлажденная 251,90 рублей килограмм (-4,8%), крупа гречневая 108,63 рублей/ килограмм (-3,9%)», — заявили в пресс-службе КСП.

В категории непродовольственных товаров в КСП выявили 111 позиций, демонстрирующих снижение цены. Вот пятерка самых дешевеющих товаров:

  • флеш-накопитель USB 504,15 руб./ шт. (-12,5%);
  • миксер, блендер 2 488,95 руб./ шт. (-8,0%).
  • шины для легкового автомобиля 4 097,56 руб./ шт. (-5,6%);
  • Левомеколь, мазь 165,75 руб./ 40 г (-5,3%);
  • компьютер планшетный 11 970,49 руб. / шт. (-5,3%).

В ведомстве отмечают, что темп годовой инфляции в области замедляется седьмой месяц подряд. Однако в ближайшее время сезонные факторы традиционно могут оказать влияние на изменение сформировавшегося тренда.

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В Челябинской области подешевели сахар, рыба и автомобильные шины. Об этом 20 декабря сообщили URA.RU в Контрольно-счетной палате региона. «В Челябинской области имеется достаточное количество товаров и услуг, цены на которые показали снижение в ноябре 2022 года. Среди продуктов подешевели сахар-песок 65,48 рублей килограмм (-5,3%), орехи 1 014,04 рублей/ килограмм (-5,0%), сухофрукты 416,09 рублей/ килограмм (-4,8%), рыба живая и охлажденная 251,90 рублей килограмм (-4,8%), крупа гречневая 108,63 рублей/ килограмм (-3,9%)», — заявили в пресс-службе КСП. В категории непродовольственных товаров в КСП выявили 111 позиций, демонстрирующих снижение цены. Вот пятерка самых дешевеющих товаров: В ведомстве отмечают, что темп годовой инфляции в области замедляется седьмой месяц подряд. Однако в ближайшее время сезонные факторы традиционно могут оказать влияние на изменение сформировавшегося тренда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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