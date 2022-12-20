В Перми скончался спортивный судья международной категории

21 декабря 2022 в 15:04 Размер текста - 17 +

Прощание с тренером пройдет 23 декабря Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Перми скончался спортивный судья международного класса Владимир Татауров. Об этом сообщает Пермский краевой союз профсоюзов. «20 декабря ушел из жизни Владимир Татауров, заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации, спортивный судья международной категории FIS (Международной лыжной федерации) по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. Также Татауров был техническим делегатом Международной лыжной федерации», — говорится на сайте крайсовпрофа. Татауров более 20 лет возглавлял областной совет физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия». Также он занимался организацией и судейством ветеранского спорта. Был награжден почетным знаком Олимпийского комитета России «За заслуги в Олимпийском движении», дипломом ФИС «За высококвалифицированное судейство и работу техническим делегатом ФИС в течение 25 лет», медалями «Ветеран труда» и «Ветеран спорта». Прощание с Татауровы состоится 23 декабря в здании МУП «Ритуальные услуги».

В Перми скончался спортивный судья международного класса Владимир Татауров. Об этом сообщает Пермский краевой союз профсоюзов. «20 декабря ушел из жизни Владимир Татауров, заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации, спортивный судья международной категории FIS (Международной лыжной федерации) по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. Также Татауров был техническим делегатом Международной лыжной федерации», — говорится на сайте крайсовпрофа. Татауров более 20 лет возглавлял областной совет физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия». Также он занимался организацией и судейством ветеранского спорта. Был награжден почетным знаком Олимпийского комитета России «За заслуги в Олимпийском движении», дипломом ФИС «За высококвалифицированное судейство и работу техническим делегатом ФИС в течение 25 лет», медалями «Ветеран труда» и «Ветеран спорта». Прощание с Татауровы состоится 23 декабря в здании МУП «Ритуальные услуги».