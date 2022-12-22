Дети из Запорожья отправились на новогоднюю елку в Кремль. Видео

22 декабря 2022 в 12:11 Размер текста - 17 +

Дети из Запорожья попадут на главную елку страны Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дети из Запорожской области отправились на Кремлевскую новогоднюю елку. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Более 250 детей из Запорожской области отправились на новогоднюю елку в Кремль», — рассказал журналист. На видео автобусы с детьми выезжают из Мелитополя, их провожают родители. Власти РФ и общественные организации по всей России устраивают культурные мероприятия для детей из новых российских регионов. В их числе Кремлевская елка. Мероприятие проводится уже более 80 лет. В этом году она пройдет 25 декабря в Государственном Кремлевском дворце.

Дети из Запорожской области отправились на Кремлевскую новогоднюю елку. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Более 250 детей из Запорожской области отправились на новогоднюю елку в Кремль», — рассказал журналист. На видео автобусы с детьми выезжают из Мелитополя, их провожают родители. Власти РФ и общественные организации по всей России устраивают культурные мероприятия для детей из новых российских регионов. В их числе Кремлевская елка. Мероприятие проводится уже более 80 лет. В этом году она пройдет 25 декабря в Государственном Кремлевском дворце.