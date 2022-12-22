Дети из Запорожья отправились на новогоднюю елку в Кремль. Видео

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Дети из Запорожья попадут на главную елку страны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Дети из Запорожской области отправились на Кремлевскую новогоднюю елку. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Более 250 детей из Запорожской области отправились на новогоднюю елку в Кремль», — рассказал журналист. На видео автобусы с детьми выезжают из Мелитополя, их провожают родители.

Власти РФ и общественные организации по всей России устраивают культурные мероприятия для детей из новых российских регионов. В их числе Кремлевская елка. Мероприятие проводится уже более 80 лет. В этом году она пройдет 25 декабря в Государственном Кремлевском дворце.

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Дети из Запорожской области отправились на Кремлевскую новогоднюю елку. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Более 250 детей из Запорожской области отправились на новогоднюю елку в Кремль», — рассказал журналист. На видео автобусы с детьми выезжают из Мелитополя, их провожают родители. Власти РФ и общественные организации по всей России устраивают культурные мероприятия для детей из новых российских регионов. В их числе Кремлевская елка. Мероприятие проводится уже более 80 лет. В этом году она пройдет 25 декабря в Государственном Кремлевском дворце.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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