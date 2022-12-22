Дети из Запорожья попадут на главную елку страны
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Дети из Запорожской области отправились на Кремлевскую новогоднюю елку. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
«Более 250 детей из Запорожской области отправились на новогоднюю елку в Кремль», — рассказал журналист. На видео автобусы с детьми выезжают из Мелитополя, их провожают родители.
Власти РФ и общественные организации по всей России устраивают культурные мероприятия для детей из новых российских регионов. В их числе Кремлевская елка. Мероприятие проводится уже более 80 лет. В этом году она пройдет 25 декабря в Государственном Кремлевском дворце.
Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!