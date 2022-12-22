22 декабря 2022

Челябинец закидал стеклянными бутылками продавца в ночном магазине. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП. Аварии. Челябинск., битое стекло, пустые бутылки
В Чебаркуле буйный покупатель нанес продавцу побои стеклянными бутылками Фото:

В Чебаркуле (Челябинская область) мужчина нанес побои продавцу пивного магазина, закидав его стеклянными бутылками и компьютерным монитором. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Чебаркуля.

«В магазине „Главпивмаг“ покупатель, громко выражаясь нецензурной бранью, бросая бутылки и иные предметы, нанес продавцу телесные повреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои)», — говорится в сообщении официального паблика полиции.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как посетителей подходит к кассе и начинает кидать в продавца бутылки и монитор, а пострадавший отмахивается рукой.

Будьте в курсе всех главных новостей Челябинской области - читайте канал Челябинск, который смог.

В Чебаркуле (Челябинская область) мужчина нанес побои продавцу пивного магазина, закидав его стеклянными бутылками и компьютерным монитором. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Чебаркуля. «В магазине „Главпивмаг“ покупатель, громко выражаясь нецензурной бранью, бросая бутылки и иные предметы, нанес продавцу телесные повреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои)», — говорится в сообщении официального паблика полиции. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как посетителей подходит к кассе и начинает кидать в продавца бутылки и монитор, а пострадавший отмахивается рукой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...