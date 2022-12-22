Челябинец закидал стеклянными бутылками продавца в ночном магазине. Видео

23 декабря 2022 в 12:30 Размер текста - 17 +

В Чебаркуле буйный покупатель нанес продавцу побои стеклянными бутылками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Чебаркуле (Челябинская область) мужчина нанес побои продавцу пивного магазина, закидав его стеклянными бутылками и компьютерным монитором. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Чебаркуля. «В магазине „Главпивмаг“ покупатель, громко выражаясь нецензурной бранью, бросая бутылки и иные предметы, нанес продавцу телесные повреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои)», — говорится в сообщении официального паблика полиции. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как посетителей подходит к кассе и начинает кидать в продавца бутылки и монитор, а пострадавший отмахивается рукой.

В Чебаркуле (Челябинская область) мужчина нанес побои продавцу пивного магазина, закидав его стеклянными бутылками и компьютерным монитором. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Чебаркуля. «В магазине „Главпивмаг“ покупатель, громко выражаясь нецензурной бранью, бросая бутылки и иные предметы, нанес продавцу телесные повреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои)», — говорится в сообщении официального паблика полиции. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как посетителей подходит к кассе и начинает кидать в продавца бутылки и монитор, а пострадавший отмахивается рукой.