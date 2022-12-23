23 декабря 2022

Работники Лукойла в ХМАО похвастались детскими подарками от компании. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтегазовый форум Тюмень необр, лукойл
Подарок включает в себя конфеты, книги и электронику Фото:

Сотрудники Лукойла в ХМАО хвастаются перед знакомыми щедрыми подарками для детей от компании. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сами нефтяники.

«В этом году получили действительно классный подарок. Там и колонка, и лампа, книги, настольная игра. И, естественно, мешок с конфетами», — поделились радостью сотрудники Лукойла.

По словам сотрудников, подарок понравился

Ранее URA.RU рассказывало, что раздача новогодних подарков вызвала бурную реакцию среди сотрудников «Сургутнефтегаза» — им выдали сладости в рюкзаке с изображением плюшевого зайца. Работники компании решили, что заяц слишком грустный.

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Сотрудники Лукойла в ХМАО хвастаются перед знакомыми щедрыми подарками для детей от компании. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сами нефтяники. «В этом году получили действительно классный подарок. Там и колонка, и лампа, книги, настольная игра. И, естественно, мешок с конфетами», — поделились радостью сотрудники Лукойла. Ранее URA.RU рассказывало, что раздача новогодних подарков вызвала бурную реакцию среди сотрудников «Сургутнефтегаза» — им выдали сладости в рюкзаке с изображением плюшевого зайца. Работники компании решили, что заяц слишком грустный.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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