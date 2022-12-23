Работники Лукойла в ХМАО похвастались детскими подарками от компании. Фото

24 декабря 2022 в 13:00 Размер текста - 17 +

Подарок включает в себя конфеты, книги и электронику Фото: Екатерина Христозова © URA.RU Сотрудники Лукойла в ХМАО хвастаются перед знакомыми щедрыми подарками для детей от компании. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сами нефтяники. «В этом году получили действительно классный подарок. Там и колонка, и лампа, книги, настольная игра. И, естественно, мешок с конфетами», — поделились радостью сотрудники Лукойла. По словам сотрудников, подарок понравился читатели URA.RU Ранее URA.RU рассказывало, что раздача новогодних подарков вызвала бурную реакцию среди сотрудников «Сургутнефтегаза» — им выдали сладости в рюкзаке с изображением плюшевого зайца. Работники компании решили, что заяц слишком грустный.

Сотрудники Лукойла в ХМАО хвастаются перед знакомыми щедрыми подарками для детей от компании. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сами нефтяники. «В этом году получили действительно классный подарок. Там и колонка, и лампа, книги, настольная игра. И, естественно, мешок с конфетами», — поделились радостью сотрудники Лукойла. Ранее URA.RU рассказывало, что раздача новогодних подарков вызвала бурную реакцию среди сотрудников «Сургутнефтегаза» — им выдали сладости в рюкзаке с изображением плюшевого зайца. Работники компании решили, что заяц слишком грустный.