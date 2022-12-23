Подарок включает в себя конфеты, книги и электронику
Сотрудники Лукойла в ХМАО хвастаются перед знакомыми щедрыми подарками для детей от компании. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сами нефтяники.
«В этом году получили действительно классный подарок. Там и колонка, и лампа, книги, настольная игра. И, естественно, мешок с конфетами», — поделились радостью сотрудники Лукойла.
По словам сотрудников, подарок понравился
Ранее URA.RU рассказывало, что раздача новогодних подарков вызвала бурную реакцию среди сотрудников «Сургутнефтегаза» — им выдали сладости в рюкзаке с изображением плюшевого зайца. Работники компании решили, что заяц слишком грустный.
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