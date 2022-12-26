Силовики задержали челябинца, напавшего с ножом на пенсионерку с внуком

26 декабря 2022 в 20:10 Размер текста - 17 +

Полицейские задержали преступников по горячим следам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники ГУ МВД по Челябинской области задержали мужчину, напавшего с ножом на пенсионерку с внуком в деревне Моховички. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. По данным агентства, нападавшим оказался сожитель матери ребенка. «Сотрудниками полиции по горячим следам установлен и задержан мужчина, причастный к совершению особо тяжкого преступления. В настоящее время все материалы переданы в следственные органы», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. По данным собственного источника URA.RU, задержан сожитель матери ребенка. Ранее он уже был судим по ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Он пытался уйти от ответственности, запутывал полицейских и придумал себе ложное алиби. Ему предъявили доказательства и он признался в совершении преступления, заявил, что причиной случившегося стала ревность.

Сотрудники ГУ МВД по Челябинской области задержали мужчину, напавшего с ножом на пенсионерку с внуком в деревне Моховички. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. По данным агентства, нападавшим оказался сожитель матери ребенка. «Сотрудниками полиции по горячим следам установлен и задержан мужчина, причастный к совершению особо тяжкого преступления. В настоящее время все материалы переданы в следственные органы», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. По данным собственного источника URA.RU, задержан сожитель матери ребенка. Ранее он уже был судим по ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Он пытался уйти от ответственности, запутывал полицейских и придумал себе ложное алиби. Ему предъявили доказательства и он признался в совершении преступления, заявил, что причиной случившегося стала ревность.