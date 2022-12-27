Губернатор ХМАО запустила новые водоочистные сооружения в Пыть-Яхе

28 декабря 2022 в 10:21 Размер текста - 17 +

Очистные сооружения будут интегрированы в систему водоснабжения города в течение двух недель Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Пыть-Яхе (ХМАО) губернатор Югры Натальи Комаровой запустила новые очистные сооружения. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил глава города Александр Морозов. «Новые очистные сооружения стояли в приоритете вместе с балками. Теперь объект введен в эксплуатацию. Город получит 12 000 кубометров чистой воды в сутки для восьми микрорайонов. Без поддержки губернатора никак бы этого не произошло, благодаря ей ВОС-1 введены в эксплуатацию. Сейчас ВОС-3. Под ее еженедельным контролем шло строительство», — сказал Морозов. Новые очистные сооружения будут введены в систему водоснабжения города постепенно. «С первыми водно-очистными сооружениями было проще, а вот третьи, новые водно-очистные сооружения сейчас будем интегрировать в систему водоснабжения. Потому что на площадке действует старая станция и мы будем в течение двух недель выводить старую станцию, запуская новую», — дополнил Морозов. На строительство новых очистных сооружений в Пыть-Яхе затрачено около 900 млн. рублей.



Ранее URA.RU сообщало, что экс-директору МУП «Управление городского хозяйства» из Пыть-Яха Александру Рабиновичу, который оставил город без чистой воды, грозит 4 года лишения свободы. Чиновник заплатил почти 90 млн рублей из бюджета за капремонт водоочистных сооружений Пыть-Яха, однако работы так и не были проведены. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пыть-Яхе (ХМАО) губернатор Югры Натальи Комаровой запустила новые очистные сооружения. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил глава города Александр Морозов. «Новые очистные сооружения стояли в приоритете вместе с балками. Теперь объект введен в эксплуатацию. Город получит 12 000 кубометров чистой воды в сутки для восьми микрорайонов. Без поддержки губернатора никак бы этого не произошло, благодаря ей ВОС-1 введены в эксплуатацию. Сейчас ВОС-3. Под ее еженедельным контролем шло строительство», — сказал Морозов. Новые очистные сооружения будут введены в систему водоснабжения города постепенно. «С первыми водно-очистными сооружениями было проще, а вот третьи, новые водно-очистные сооружения сейчас будем интегрировать в систему водоснабжения. Потому что на площадке действует старая станция и мы будем в течение двух недель выводить старую станцию, запуская новую», — дополнил Морозов. На строительство новых очистных сооружений в Пыть-Яхе затрачено около 900 млн. рублей. Ранее URA.RU сообщало, что экс-директору МУП «Управление городского хозяйства» из Пыть-Яха Александру Рабиновичу, который оставил город без чистой воды, грозит 4 года лишения свободы. Чиновник заплатил почти 90 млн рублей из бюджета за капремонт водоочистных сооружений Пыть-Яха, однако работы так и не были проведены.