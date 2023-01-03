03 января 2023

Экс-посол ЛНР предсказал Зеленскому военный переворот

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Украине предрекли распад в 2023 году Фото:

Экс-посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник считает, что президента Украины Владимира Зеленского ждет военный переворот. Это произойдет, если украинский лидер перестанет выполнять команды «кураторов».

«Военный госпереворот возможен, но только в том случае, если Зеленский будет грубо нарушать указания кураторов и вдруг возомнит себя свободным правителем. […] Пока Зеленский четко следует указаниям из Вашингтона и Лондона», — сказал Родион Мирошник в интервью ТАСС.

Мирошник считает, что главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный в случае госпереворота арестует Зеленского. При этом иностранная охрана украинского президента не будет его защищать.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Илья Кива высказал мнение, что Украину ждет полный развал в 2023 году. По его мнению, к конфликту с Россией и потерям территорий привела политика Владимира Зеленского.

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Экс-посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник считает, что президента Украины Владимира Зеленского ждет военный переворот. Это произойдет, если украинский лидер перестанет выполнять команды «кураторов». «Военный госпереворот возможен, но только в том случае, если Зеленский будет грубо нарушать указания кураторов и вдруг возомнит себя свободным правителем. […] Пока Зеленский четко следует указаниям из Вашингтона и Лондона», — сказал Родион Мирошник в интервью ТАСС. Мирошник считает, что главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный в случае госпереворота арестует Зеленского. При этом иностранная охрана украинского президента не будет его защищать. Ранее бывший депутат Верховной Рады Илья Кива высказал мнение, что Украину ждет полный развал в 2023 году. По его мнению, к конфликту с Россией и потерям территорий привела политика Владимира Зеленского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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