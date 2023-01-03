Экс-посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник считает, что президента Украины Владимира Зеленского ждет военный переворот. Это произойдет, если украинский лидер перестанет выполнять команды «кураторов».
«Военный госпереворот возможен, но только в том случае, если Зеленский будет грубо нарушать указания кураторов и вдруг возомнит себя свободным правителем. […] Пока Зеленский четко следует указаниям из Вашингтона и Лондона», — сказал Родион Мирошник в интервью ТАСС.
Мирошник считает, что главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный в случае госпереворота арестует Зеленского. При этом иностранная охрана украинского президента не будет его защищать.
Ранее бывший депутат Верховной Рады Илья Кива высказал мнение, что Украину ждет полный развал в 2023 году. По его мнению, к конфликту с Россией и потерям территорий привела политика Владимира Зеленского.
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