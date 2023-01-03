Треть свердловчан считают, что выходных и праздников должно быть больше

04 января 2023 в 12:13 Размер текста - 17 +

Больше половины свердловчан уверены, что официальных праздничных дней и выходных достаточно Фото: Размик Закарян © URA.RU Треть жителей Свердловской области считают, что выходных и праздников должно быть больше. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работу hh.ru. «Порядка 30% свердловчан уверены, что выходных и праздников сейчас мало и должно быть больше. Еще 56% соискателей считают, что сейчас официальных праздничных дней и выходных достаточно», — отметили в hh.ru. По информации аналитиков сервиса по поиску работы, обратного мнения придерживаются 4% свердловчан, они утверждают, что праздников и выходных слишком много. «Остальные 10% говорят, что им все равно, так как они работают по сменному графику», — добавили в пресс-службе компании.

Треть жителей Свердловской области считают, что выходных и праздников должно быть больше. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работу hh.ru. «Порядка 30% свердловчан уверены, что выходных и праздников сейчас мало и должно быть больше. Еще 56% соискателей считают, что сейчас официальных праздничных дней и выходных достаточно», — отметили в hh.ru. По информации аналитиков сервиса по поиску работы, обратного мнения придерживаются 4% свердловчан, они утверждают, что праздников и выходных слишком много. «Остальные 10% говорят, что им все равно, так как они работают по сменному графику», — добавили в пресс-службе компании.