Челябинцы жалуются на огромные очереди за пенсией

Жители Челябинска жалуются на огромные очереди при получении пенсии. Об этом челябинцы пишут в соцсетях.
«Получение пенсии на почте номер 129. 04.01.23 г. Люди падают в обморок. Деньги привезли в 9.40. Уже 10.40, еще не выдают. Почтальоны отвечают: „Когда захотим, тогда и будем выдавать“. Просим навести порядок!» — жалуются местные жители в группе «Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте».
Пост вызвал неоднозначную реакцию у комментаторов: многие сомневались в необходимости идти на почту, когда можно завести карту для получения пенсии. Там же в комментариях официальный представитель почты России Дмитрий Маркин предложил описать внешность почтальонов, на которых жалуются жители.
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