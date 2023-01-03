03 января 2023
02 января 2023

Челябинцы жалуются на огромные очереди за пенсией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Патруль полиции на улицах города. Курган, пенсионерки, пенсия, масочный режим
Многие пенсионеры до сих пор получают пенсии в почтовых отделениях Фото:

Жители Челябинска жалуются на огромные очереди при получении пенсии. Об этом челябинцы пишут в соцсетях.

«Получение пенсии на почте номер 129. 04.01.23 г. Люди падают в обморок. Деньги привезли в 9.40. Уже 10.40, еще не выдают. Почтальоны отвечают: „Когда захотим, тогда и будем выдавать“. Просим навести порядок!» — жалуются местные жители в группе «Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте».

Пост вызвал неоднозначную реакцию у комментаторов: многие сомневались в необходимости идти на почту, когда можно завести карту для получения пенсии. Там же в комментариях официальный представитель почты России Дмитрий Маркин предложил описать внешность почтальонов, на которых жалуются жители.

Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Жители Челябинска жалуются на огромные очереди при получении пенсии. Об этом челябинцы пишут в соцсетях. «Получение пенсии на почте номер 129. 04.01.23 г. Люди падают в обморок. Деньги привезли в 9.40. Уже 10.40, еще не выдают. Почтальоны отвечают: „Когда захотим, тогда и будем выдавать“. Просим навести порядок!» — жалуются местные жители в группе «Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте». Пост вызвал неоднозначную реакцию у комментаторов: многие сомневались в необходимости идти на почту, когда можно завести карту для получения пенсии. Там же в комментариях официальный представитель почты России Дмитрий Маркин предложил описать внешность почтальонов, на которых жалуются жители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...