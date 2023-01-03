Челябинцы жалуются на огромные очереди за пенсией

04 января 2023 в 22:45 Размер текста - 17 +

Многие пенсионеры до сих пор получают пенсии в почтовых отделениях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Челябинска жалуются на огромные очереди при получении пенсии. Об этом челябинцы пишут в соцсетях. «Получение пенсии на почте номер 129. 04.01.23 г. Люди падают в обморок. Деньги привезли в 9.40. Уже 10.40, еще не выдают. Почтальоны отвечают: „Когда захотим, тогда и будем выдавать“. Просим навести порядок!» — жалуются местные жители в группе «Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте». Пост вызвал неоднозначную реакцию у комментаторов: многие сомневались в необходимости идти на почту, когда можно завести карту для получения пенсии. Там же в комментариях официальный представитель почты России Дмитрий Маркин предложил описать внешность почтальонов, на которых жалуются жители.

Жители Челябинска жалуются на огромные очереди при получении пенсии. Об этом челябинцы пишут в соцсетях. «Получение пенсии на почте номер 129. 04.01.23 г. Люди падают в обморок. Деньги привезли в 9.40. Уже 10.40, еще не выдают. Почтальоны отвечают: „Когда захотим, тогда и будем выдавать“. Просим навести порядок!» — жалуются местные жители в группе «Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте». Пост вызвал неоднозначную реакцию у комментаторов: многие сомневались в необходимости идти на почту, когда можно завести карту для получения пенсии. Там же в комментариях официальный представитель почты России Дмитрий Маркин предложил описать внешность почтальонов, на которых жалуются жители.