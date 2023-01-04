Идея свердловского депутата об отдыхе россиян не понравилась статусному коллеге

05 января 2023 в 16:06 Размер текста - 17 +

Депутаты продолжают обсуждать идею о том, чтобы сократить новогодние каникулы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов назвал «спекуляцией на праздничной теме» идею свердловского депутата ГД Максима Иванова о сокращении новогодних каникул. Мнением Нилов поделился в своем telegram-канале. «Лично я — на стороне длинных выходных именно в новогодний период. И ничего, кроме солидарности, у большинства россиян это не вызывает (во всяком случае об этом говорят опросы общественного мнения). Что, впрочем, не мешает политикам всех уровней и мастей ежегодно спекулировать на „праздничной“ теме», — заявил Нилов. Ранее депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов предложил сократить новогодние праздники, оставив на отдых россиянам три дня, а оставшиеся выходные равномерно распределить в течение года. Позднее с похожей идеей выступил лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов — он предложил перенести часть выходных с января на май.

Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов назвал «спекуляцией на праздничной теме» идею свердловского депутата ГД Максима Иванова о сокращении новогодних каникул. Мнением Нилов поделился в своем telegram-канале. «Лично я — на стороне длинных выходных именно в новогодний период. И ничего, кроме солидарности, у большинства россиян это не вызывает (во всяком случае об этом говорят опросы общественного мнения). Что, впрочем, не мешает политикам всех уровней и мастей ежегодно спекулировать на „праздничной“ теме», — заявил Нилов. Ранее депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов предложил сократить новогодние праздники, оставив на отдых россиянам три дня, а оставшиеся выходные равномерно распределить в течение года. Позднее с похожей идеей выступил лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов — он предложил перенести часть выходных с января на май.