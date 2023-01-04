04 января 2023

Идея свердловского депутата об отдыхе россиян не понравилась статусному коллеге

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Разное. Курган, школьник, ученик, каникулы, новогоднее оформление, новый год, зима, новогодние каникулы
Депутаты продолжают обсуждать идею о том, чтобы сократить новогодние каникулы Фото:

Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов назвал «спекуляцией на праздничной теме» идею свердловского депутата ГД Максима Иванова о сокращении новогодних каникул. Мнением Нилов поделился в своем telegram-канале.

«Лично я — на стороне длинных выходных именно в новогодний период. И ничего, кроме солидарности, у большинства россиян это не вызывает (во всяком случае об этом говорят опросы общественного мнения). Что, впрочем, не мешает политикам всех уровней и мастей ежегодно спекулировать на „праздничной“ теме», — заявил Нилов.

Ранее депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов предложил сократить новогодние праздники, оставив на отдых россиянам три дня, а оставшиеся выходные равномерно распределить в течение года. Позднее с похожей идеей выступил лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов — он предложил перенести часть выходных с января на май.

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Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов назвал «спекуляцией на праздничной теме» идею свердловского депутата ГД Максима Иванова о сокращении новогодних каникул. Мнением Нилов поделился в своем telegram-канале. «Лично я — на стороне длинных выходных именно в новогодний период. И ничего, кроме солидарности, у большинства россиян это не вызывает (во всяком случае об этом говорят опросы общественного мнения). Что, впрочем, не мешает политикам всех уровней и мастей ежегодно спекулировать на „праздничной“ теме», — заявил Нилов. Ранее депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов предложил сократить новогодние праздники, оставив на отдых россиянам три дня, а оставшиеся выходные равномерно распределить в течение года. Позднее с похожей идеей выступил лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов — он предложил перенести часть выходных с января на май.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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