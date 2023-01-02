В Госдуме посчитали нужным сократить новогодние праздники

03 января 2023 в 09:26 Размер текста - 17 +

Новогодние праздники нужно сократить, оставив три дня на отдых, считает Максим Иванов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Новогодние праздники нужно сократить, чтобы равномерно распределить выходные дни. Такое заявление сделал депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов. «Надо все-таки новогодние праздники урезать и сделать их меньше», — сказал Максим Иванов, передает РИА Новости. По словам депутата, выходные дни должны быть распределены равномерно, чтобы граждане не отдыхали неделями, не понимая, чем заняться от безделья. Иванов предложил оставить для отдыха три дня. Однако, политик отметил, что майские праздники урезать не стоит. «Что касается майских выходных — их не стоит сокращать, потому что люди занимаются посевной, то есть сажают картошку, занимаются садами, огородами», — подчеркнул парламентарий. Ранее Минтруд сообщил, что в 2023 году новогодние выходные продлятся с 31 декабря по 8 января. В ведомстве напомнили, что выходные, которые совпали с нерабочими днями, перенесут, пишет Life . Так, 1 января, выпавшее на воскресенье, перенесут на 24 февраля, а 8 января (воскресенье) перенесется на 8 мая, передает RT.

Новогодние праздники нужно сократить, чтобы равномерно распределить выходные дни. Такое заявление сделал депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов. «Надо все-таки новогодние праздники урезать и сделать их меньше», — сказал Максим Иванов, передает РИА Новости. По словам депутата, выходные дни должны быть распределены равномерно, чтобы граждане не отдыхали неделями, не понимая, чем заняться от безделья. Иванов предложил оставить для отдыха три дня. Однако, политик отметил, что майские праздники урезать не стоит. «Что касается майских выходных — их не стоит сокращать, потому что люди занимаются посевной, то есть сажают картошку, занимаются садами, огородами», — подчеркнул парламентарий. Ранее Минтруд сообщил, что в 2023 году новогодние выходные продлятся с 31 декабря по 8 января. В ведомстве напомнили, что выходные, которые совпали с нерабочими днями, перенесут, пишет Life. Так, 1 января, выпавшее на воскресенье, перенесут на 24 февраля, а 8 января (воскресенье) перенесется на 8 мая, передает RT.