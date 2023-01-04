Миронов предложил Мишустину перенести январские праздники на май

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XI съезд партии Справедливая Россия - За Правду. Москва, миронов сергей
Сергей Миронов отметил, что у россиян есть запрос на перенос праздников Фото:

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов предложил перенести часть выходных с января на май. Об этом сообщили в пресс-службе Миронова.

«Председатель партии „Справедливая Россия — За правду“ Сергей Миронов направил официальное письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением перенести часть новогодних выходных дней на май», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы. По словам Миронова, среди граждан ежегодно есть запрос на перенос нерабочих дней.

Он отметил, что некоторым жителям страны не удается провести время с пользой для своей семьи во время январских каникул. Также в этом время фиксируются случаи злоупотребления алкоголем, заявил Миронов.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов предложил сократить новогодние праздники и распределить дни равномерно, чтобы россияне не «мучились от безделья». В этом году нерабочие дни будут с 31 декабря по 8 января.

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Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов предложил перенести часть выходных с января на май. Об этом сообщили в пресс-службе Миронова. «Председатель партии „Справедливая Россия — За правду“ Сергей Миронов направил официальное письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением перенести часть новогодних выходных дней на май», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы. По словам Миронова, среди граждан ежегодно есть запрос на перенос нерабочих дней. Он отметил, что некоторым жителям страны не удается провести время с пользой для своей семьи во время январских каникул. Также в этом время фиксируются случаи злоупотребления алкоголем, заявил Миронов. Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов предложил сократить новогодние праздники и распределить дни равномерно, чтобы россияне не «мучились от безделья». В этом году нерабочие дни будут с 31 декабря по 8 января.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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