Миронов предложил Мишустину перенести январские праздники на май

04 января 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

Сергей Миронов отметил, что у россиян есть запрос на перенос праздников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов предложил перенести часть выходных с января на май. Об этом сообщили в пресс-службе Миронова. «Председатель партии „Справедливая Россия — За правду“ Сергей Миронов направил официальное письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением перенести часть новогодних выходных дней на май», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы. По словам Миронова, среди граждан ежегодно есть запрос на перенос нерабочих дней. Он отметил, что некоторым жителям страны не удается провести время с пользой для своей семьи во время январских каникул. Также в этом время фиксируются случаи злоупотребления алкоголем, заявил Миронов. Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов предложил сократить новогодние праздники и распределить дни равномерно, чтобы россияне не «мучились от безделья». В этом году нерабочие дни будут с 31 декабря по 8 января.

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов предложил перенести часть выходных с января на май. Об этом сообщили в пресс-службе Миронова. «Председатель партии „Справедливая Россия — За правду“ Сергей Миронов направил официальное письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением перенести часть новогодних выходных дней на май», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы. По словам Миронова, среди граждан ежегодно есть запрос на перенос нерабочих дней. Он отметил, что некоторым жителям страны не удается провести время с пользой для своей семьи во время январских каникул. Также в этом время фиксируются случаи злоупотребления алкоголем, заявил Миронов. Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов предложил сократить новогодние праздники и распределить дни равномерно, чтобы россияне не «мучились от безделья». В этом году нерабочие дни будут с 31 декабря по 8 января.