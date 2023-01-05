Всех пассажиров уже пересадили в другой автобус и отправили на место назначения Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На Режевском тракте в Свердловской области пассажирский автобус сошел с трассы и вылетел в кювет. Все пассажиры, в том числе дети, вышли из автобуса с сумками. Видео с происшествием появилось в социальных сетях.

«На Режевском тракте пассажирский автобус улетел в кювет. Информации о пострадавших нет», — сообщает telegram-канал «4 канал».

URA.RU обратилось за комментарием в отделение пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. «Предварительно автобус съехал с дороги, рейс Екатеринбург-Таборы, пострадавших нет. Пассажиры были отправлены до места назначения на другом автобусе», — рассказали в ведомстве.

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В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции Режевского района разбираются в причинах и обстоятельства ДТП, которое произошло около 15.20 часов на дороге Екатеринбург — Реж — Алапаевск. «Прибывшими на место происшествия сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель автобуса „Вольво“ 55-летний мужчина, следуя из г. Екатеринбург в сторону с. Таборы на 57 км автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск не справился с управлением и допустил съезд с дороги» — пояснили в отделении по пропаганде Госавтоинспекции ОМВД России по Режевскому району. В результате дорожного происшествия никто из пассажиров не пострадал, в салоне находило 12 пассажиров.

В ведомстве также подчеркнули, что мужчина имеет стаж вождения в категории «D» — 24 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД ранее не привлекался. Водитель пояснил сотрудникам ГИБДД, что уходил от столкновения (впереди идущий транспорт начал поворачивать налево). По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, по окончании которой примут процессуальное решение.