Семья отреклась от екатеринбурженки, которую обвиняют в убийстве детей

Родственники жительницы Екатеринбурга Анастасии, которую обвиняют в убийстве трех своих детей, отреклись от нее. Они сказали, что в их семье женщины больше нет.
«Знаете, в каком мы состоянии?! У нас нет Анастасии. У меня была дочь — Настя. Она мне была дочерью. Я ее любила. А Анастасии у нас нет. И больше у нас никого нет», — цитирует «Комсомольская Правда — Екатеринбург» свекровь Петровой.
В Екатеринбурге 26 декабря в одной из квартир в ЖК «Бажовский» убили трех детей — двух мальчиков 15 и 10 лет и полугодовалую девочку. В преступлении обвиняют мать погибших 37-летнюю Анастасию. О происшествии женщина сообщила родственникам сама — по СМС. Женщина оставила записку своему мужу, в которой пояснила, что в младшего сына «вселился бес», старший был «одержим блудом и гордыней», а дочь «укусил змей-искуситель».
Анастасия находится в СИЗО до 26 февраля. Женщина призналась, что в момент убийства находилась под действием наркотиков. Ее адвокат Олег Грязютин предположил, что наркотики женщине мог кто-то подливать. Известно, что мать оставила Анастасию и ушла в монастырь, когда та училась в школе. Подруги характеризуют женщину положительно.
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