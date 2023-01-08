Семья отреклась от екатеринбурженки, которую обвиняют в убийстве детей

09 января 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Анастасию Петрову отправили в СИЗО на два месяца на время следствия Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге мать убила троих своих детей Родственники жительницы Екатеринбурга Анастасии, которую обвиняют в убийстве трех своих детей, отреклись от нее. Они сказали, что в их семье женщины больше нет. «Знаете, в каком мы состоянии?! У нас нет Анастасии. У меня была дочь — Настя. Она мне была дочерью. Я ее любила. А Анастасии у нас нет. И больше у нас никого нет», — цитирует «Комсомольская Правда — Екатеринбург» свекровь Петровой. В Екатеринбурге 26 декабря в одной из квартир в ЖК «Бажовский» убили трех детей — двух мальчиков 15 и 10 лет и полугодовалую девочку. В преступлении обвиняют мать погибших 37-летнюю Анастасию. О происшествии женщина сообщила родственникам сама — по СМС. Женщина оставила записку своему мужу, в которой пояснила, что в младшего сына «вселился бес», старший был «одержим блудом и гордыней», а дочь «укусил змей-искуситель». Анастасия находится в СИЗО до 26 февраля. Женщина призналась, что в момент убийства находилась под действием наркотиков. Ее адвокат Олег Грязютин предположил, что наркотики женщине мог кто-то подливать. Известно, что мать оставила Анастасию и ушла в монастырь, когда та училась в школе. Подруги характеризуют женщину положительно.

Родственники жительницы Екатеринбурга Анастасии, которую обвиняют в убийстве трех своих детей, отреклись от нее. Они сказали, что в их семье женщины больше нет. «Знаете, в каком мы состоянии?! У нас нет Анастасии. У меня была дочь — Настя. Она мне была дочерью. Я ее любила. А Анастасии у нас нет. И больше у нас никого нет», — цитирует «Комсомольская Правда — Екатеринбург» свекровь Петровой. В Екатеринбурге 26 декабря в одной из квартир в ЖК «Бажовский» убили трех детей — двух мальчиков 15 и 10 лет и полугодовалую девочку. В преступлении обвиняют мать погибших 37-летнюю Анастасию. О происшествии женщина сообщила родственникам сама — по СМС. Женщина оставила записку своему мужу, в которой пояснила, что в младшего сына «вселился бес», старший был «одержим блудом и гордыней», а дочь «укусил змей-искуситель». Анастасия находится в СИЗО до 26 февраля. Женщина призналась, что в момент убийства находилась под действием наркотиков. Ее адвокат Олег Грязютин предположил, что наркотики женщине мог кто-то подливать. Известно, что мать оставила Анастасию и ушла в монастырь, когда та училась в школе. Подруги характеризуют женщину положительно.