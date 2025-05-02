Зеленский отдал приказ по баллистическим ракетам

Зеленский: Украина ускорит создание собственной баллистической ракеты
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Зеленский: Украина ускорит создание ракет
Зеленский: Украина ускорит создание ракет Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина планирует ускорить создание собственной баллистической ракеты. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Были доклады об обеспечении наших бригад, комплектации подразделений. А также — очень подробно об украинской ракетной программе, наших ракетных разработках, производстве. Задача — максимально ускорять создание украинской баллистики. Наша дальнобойность — это четкая и эффективная гарантия безопасности Украины», — написал Зеленский в своем telegram-канале.

Ранее Зеленский неоднократно призывал западных союзников усилить противовоздушную оборону Украины и передать Киеву системы Patriot, а также увеличить производство ракет и ПВО. Украина также ведет переговоры с США о военной поддержке, включая поставки и лицензии на производство ракетных систем, однако пока не смогла добиться выдачи соответствующих разрешений.

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Украина планирует ускорить создание собственной баллистической ракеты. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. «Были доклады об обеспечении наших бригад, комплектации подразделений. А также — очень подробно об украинской ракетной программе, наших ракетных разработках, производстве. Задача — максимально ускорять создание украинской баллистики. Наша дальнобойность — это четкая и эффективная гарантия безопасности Украины», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Ранее Зеленский неоднократно призывал западных союзников усилить противовоздушную оборону Украины и передать Киеву системы Patriot, а также увеличить производство ракет и ПВО. Украина также ведет переговоры с США о военной поддержке, включая поставки и лицензии на производство ракетных систем, однако пока не смогла добиться выдачи соответствующих разрешений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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