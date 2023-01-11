RT: командование ВСУ подставило своих боевиков в Соледаре

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Отправка мобилизованных. Тюмень , военные, солдаты, мобилизация, мобилизованные
Бойцы ВСУ сдались в плен из-за обморожения, сообщает RT Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Некоторые мобилизованные ВСУ сдались в плен России, потому что у них не было зимней одежды. Об этом сообщает телеканал RT.

«Часть украинских военнослужащих сдались в плен еще вечером 10 января. У многих мобилизованных украинцев отсутствует зимняя форма и теплая одежда», — говорится в материале. Он также уточняет, что у многие украинцы жалуются на отсутствие еды и воды, а также на сильные обморожения.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии города Соледар. 11 января там началась зачистка от остатков украинской армии. Об этом заявил Командир спецназа «Ахмат». Его слова передает RT.

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Некоторые мобилизованные ВСУ сдались в плен России, потому что у них не было зимней одежды. Об этом сообщает телеканал RT. «Часть украинских военнослужащих сдались в плен еще вечером 10 января. У многих мобилизованных украинцев отсутствует зимняя форма и теплая одежда», — говорится в материале. Он также уточняет, что у многие украинцы жалуются на отсутствие еды и воды, а также на сильные обморожения. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии города Соледар. 11 января там началась зачистка от остатков украинской армии. Об этом заявил Командир спецназа «Ахмат». Его слова передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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