RT: командование ВСУ подставило своих боевиков в Соледаре

Бойцы ВСУ сдались в плен из-за обморожения, сообщает RT
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Некоторые мобилизованные ВСУ сдались в плен России, потому что у них не было зимней одежды. Об этом сообщает телеканал RT.
«Часть украинских военнослужащих сдались в плен еще вечером 10 января. У многих мобилизованных украинцев отсутствует зимняя форма и теплая одежда», —
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии города Соледар. 11 января там началась зачистка от остатков украинской армии. Об этом заявил Командир спецназа «Ахмат». Его слова передает RT.
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