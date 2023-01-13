В Челябинске рабочий погиб на стройке

14 января 2023 в 22:50 Размер текста - 17 +

Рабочего зажало между краном и производственными ваннами, заявили силовики Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Челябинске разнорабочий погиб на производстве. Об этом URA.RU сообщили в правоохранительных органах. «Рабочего зажало между краном и производственными ваннами вчера вечером, 13 января. Проводится проверка по данному случаю, предварительная версия — несчастный случай», — сообщил источник в СУ Следственного комитета РФ по Челябинской области. Также сегодня, 14 января, стало известно о другом погибшем на производстве рабочем. Он скончался от потери крови из-за травмы, полученной на одном из предприятий Пласта.

В Челябинске разнорабочий погиб на производстве. Об этом URA.RU сообщили в правоохранительных органах. «Рабочего зажало между краном и производственными ваннами вчера вечером, 13 января. Проводится проверка по данному случаю, предварительная версия — несчастный случай», — сообщил источник в СУ Следственного комитета РФ по Челябинской области. Также сегодня, 14 января, стало известно о другом погибшем на производстве рабочем. Он скончался от потери крови из-за травмы, полученной на одном из предприятий Пласта.