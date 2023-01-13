13 января 2023

В Челябинске рабочий погиб на стройке

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Рабочего зажало между краном и производственными ваннами, заявили силовики Фото:

В Челябинске разнорабочий погиб на производстве. Об этом URA.RU сообщили в правоохранительных органах.

«Рабочего зажало между краном и производственными ваннами вчера вечером, 13 января. Проводится проверка по данному случаю, предварительная версия — несчастный случай», — сообщил источник в СУ Следственного комитета РФ по Челябинской области.

Также сегодня, 14 января, стало известно о другом погибшем на производстве рабочем. Он скончался от потери крови из-за травмы, полученной на одном из предприятий Пласта.

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В Челябинске разнорабочий погиб на производстве. Об этом URA.RU сообщили в правоохранительных органах. «Рабочего зажало между краном и производственными ваннами вчера вечером, 13 января. Проводится проверка по данному случаю, предварительная версия — несчастный случай», — сообщил источник в СУ Следственного комитета РФ по Челябинской области. Также сегодня, 14 января, стало известно о другом погибшем на производстве рабочем. Он скончался от потери крови из-за травмы, полученной на одном из предприятий Пласта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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