В Челябинске рабочий погиб на стройке

Рабочего зажало между краном и производственными ваннами, заявили силовики
В Челябинске разнорабочий погиб на производстве. Об этом URA.RU сообщили в правоохранительных органах.
«Рабочего зажало между краном и производственными ваннами вчера вечером, 13 января. Проводится проверка по данному случаю, предварительная версия — несчастный случай», — сообщил источник в СУ Следственного комитета РФ по Челябинской области.
Также сегодня, 14 января, стало известно о другом погибшем на производстве рабочем. Он скончался от потери крови из-за травмы, полученной на одном из предприятий Пласта.
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