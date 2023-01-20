Более 800 тысяч жителей Свердловской области прошли диспансеризацию в 2022 году

21 января 2023 в 13:09 Размер текста - 17 +

По сравнению с 2021 годом число прошедших диспансеризацию увеличилось вдвое Фото: Анна Майорова © URA.RU В 2022 году более 820 тысяч свердловчан прошли диспансеризацию и профилактические осмотры в медучреждениях области. Об этом рассказали на информационном портале Свердловского правительства. «По сравнению с 2021 годом число прошедших диспансеризацию увеличилось вдвое и составило более 820 тысяч человек. По результатам диспансеризации за 2022 год выявлено 461369 случаев заболеваний, из них впервые диагностировано 80748 заболеваний. Наибольшее количество заболеваний пришлось на заболевания кровеносной системы, органов пищеварения, сахарного диабета, а также заболеваний органов дыхания», — сообщили на информационном портале. Профилактика заболеваний являются одним из приоритетных направлений деятельности медицинских учреждений. Ежегодная диспансеризация способствует реализации ключевых показателей национального проекта «Здравоохранение». Ранее URA.RU сообщало о выделении свердловским медучреждениям более 210 миллионов рублей в 2023 году. Деньги пойдут на реализацию региональной программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В 2022 году более 820 тысяч свердловчан прошли диспансеризацию и профилактические осмотры в медучреждениях области. Об этом рассказали на информационном портале Свердловского правительства. «По сравнению с 2021 годом число прошедших диспансеризацию увеличилось вдвое и составило более 820 тысяч человек. По результатам диспансеризации за 2022 год выявлено 461369 случаев заболеваний, из них впервые диагностировано 80748 заболеваний. Наибольшее количество заболеваний пришлось на заболевания кровеносной системы, органов пищеварения, сахарного диабета, а также заболеваний органов дыхания», — сообщили на информационном портале. Профилактика заболеваний являются одним из приоритетных направлений деятельности медицинских учреждений. Ежегодная диспансеризация способствует реализации ключевых показателей национального проекта «Здравоохранение». Ранее URA.RU сообщало о выделении свердловским медучреждениям более 210 миллионов рублей в 2023 году. Деньги пойдут на реализацию региональной программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.