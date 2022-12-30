Свердловские больницы получат 200 млн рублей на борьбу с болезнями сердца

В 2023 году свердловские больницы получат свыше 210 млн рублей на борьбу с болезнями сердца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловским медучреждениям в 2023 году выделят свыше 210 миллионов рублей на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Свердловской области.

«Для реализации региональной программы „Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями“ в 2023 году медучреждениям региона будет выделено свыше 210 миллионов рублей», — сообщают в пресс-службе правительства региона. Программа реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Выделенные средства пойдут на покупку оборудования для семи первичных отделений в Свердловской области и регионального сосудистого центра. Программа по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Свердловской области реализуется с 2019 года, за это время в городах региона появилось 25 первичных сосудистых отделений.

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