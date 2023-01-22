Сбербанк дал миллиарды на строительство ЖК в Екатеринбурге

Сбербанк профинансировал строительство ЖК в Академическом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сбербанк профинансировал строительство ЖК в Академическом районе Екатеринбурга. Финансовая организация вложит в проект 2,7 млрд рублей. Речь идет о ЖК «45 квартал».

«Сбербанк предоставил девелоперам „АПРИ Флай Плэнинг“ и „White group“ кредит в размере 2,7 млрд руб. Данная сумма выделена на строительство второй очереди ЖК „45 квартал“ в Академическом», — пишет «Ъ-Урал» ссылаясь на пресс-службу банка.

Первая очередь ЖК «45 квартал» была построена в границах улиц Амундсена, Цыганской и Европейской. Район появится на участке площадью 90,3 гектара.