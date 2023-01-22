22 января 2023

Сбербанк дал миллиарды на строительство ЖК в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительная площадка
Сбербанк профинансировал строительство ЖК в Академическом Фото:

Сбербанк профинансировал строительство ЖК в Академическом районе Екатеринбурга. Финансовая организация вложит в проект 2,7 млрд рублей. Речь идет о ЖК «45 квартал».

«Сбербанк предоставил девелоперам „АПРИ Флай Плэнинг“ и „White group“ кредит в размере 2,7 млрд руб. Данная сумма выделена на строительство второй очереди ЖК „45 квартал“ в Академическом», — пишет «Ъ-Урал» ссылаясь на пресс-службу банка.

Первая очередь ЖК «45 квартал» была построена в границах улиц Амундсена, Цыганской и Европейской. Район появится на участке площадью 90,3 гектара.

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Сбербанк профинансировал строительство ЖК в Академическом районе Екатеринбурга. Финансовая организация вложит в проект 2,7 млрд рублей. Речь идет о ЖК «45 квартал». «Сбербанк предоставил девелоперам „АПРИ Флай Плэнинг“ и „White group“ кредит в размере 2,7 млрд руб. Данная сумма выделена на строительство второй очереди ЖК „45 квартал“ в Академическом», — пишет «Ъ-Урал» ссылаясь на пресс-службу банка. Первая очередь ЖК «45 квартал» была построена в границах улиц Амундсена, Цыганской и Европейской. Район появится на участке площадью 90,3 гектара.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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