Скандальной дочке птицефабрики «Рефтинской» нашли нового директора

Руководство "Рефтинской" наконец смогло сменить директора на дочернем предприятии Вадим Ахметов © URA.RU

Акционеры птицефабрики «Рефтинская» провели внеочередное собрание и избрали нового генерального директора «Свердловского комбината хлебопродуктов» (СКХП), который с апреля 2022 года является дочерним предприятием «Рефтинской». Им стал Константин Сизиков, рассказали URA.RU в пресс-службе птицефабрики.

“Первый вопрос повестки внеочередного собрания акционеров СКХП касался досрочного прекращения полномочий генерального директора комбината Олега Душкина. За принятие такого решения акционеры отдали 56,8% голосов, против – 43,1% голосов”, – рассказал председатель Совета директоров СКХП Алексей Старков. Столько же голосов (56,8%) отдали за назначение новым генеральным директором СКХП Константина Сизикова.

При этом кандидатуры бывшего генерального директора СКХП Олега Душкина в списках не было. Как пояснили в пресс-службе «Рефтинской», на это было несколько причин, одна из которых – отсутствие необходимых сведений о кандидате, которые по закону он был обязан предоставить. Также на собрании приняли решение не прекращать досрочно полномочия текущего Совета директоров.

“История сопротивления прежнего руководства СКХП новым реалиям завершена. Теперь, я уверен, взаимодействие "Рефтинской» и дочернего предприятия СКХП выйдет на качественно новый уровень. Мы сможем наладить конструктивное взаимодействие, которое приведет к полному контролю над качеством кормов и снижению себестоимости птицы. Кроме того, синергия двух мощных предприятий позволит и “Рефтинской”, и СКХП улучшить свои финансовые показатели и расширить географию присутствия”, – заявил генеральный директор птицефабрики Александр Засыпкин.

Противостояние между «Рефтинской» и СКПХ тянется с весны 2022 года, когда птицефабрика стала основным акционером комбината хлебопродуктов. Нынешнее руководство СКПХ пыталось оспорить сделку через суд, и «Рефтинской» на время запретили распоряжаться спорными акциями.

В ноябре 2022 года арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск руководства птицефабрики «Рефтинская» к СКХП, дав компании право легитимно требовать смены гендиректора комбината хлебопродуктов. Из-за конфликта с экс-главой СКХП Олегом Душкиным фабрика пока не может получить предприятие под свой контроль.