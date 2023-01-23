В Свердловской области произошло смертельное ДТП

На трассе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» в ходе столкновения Land Cruiser и Lada погиб водитель отечественной марки автомобиля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.
«Дорожно-транспортное происшествие произошло около 11 часов на 243 километре автодороги „Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов“. Столкнулись водители автомобилей Land Cruiser и Lada. Владелец легковушки получил травмы не совместимые с жизнью», — рассказали в МВД по Свердловской области.
Сотрудниками ГИБДД установлено, что 74-летний мужчина, управляя автомобилем Lada, при осуществлении разворота не занял крайнее левое положение и допустил столкновение с владельцем Land Cruiser. В настоящее время по факту ДТП проводится расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина происшествия.
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На трассе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» в ходе столкновения Land Cruiser и Lada погиб водитель отечественной марки автомобиля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области. «Дорожно-транспортное происшествие произошло около 11 часов на 243 километре автодороги „Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов“. Столкнулись водители автомобилей Land Cruiser и Lada. Владелец легковушки получил травмы не совместимые с жизнью», — рассказали в МВД по Свердловской области. Сотрудниками ГИБДД установлено, что 74-летний мужчина, управляя автомобилем Lada, при осуществлении разворота не занял крайнее левое положение и допустил столкновение с владельцем Land Cruiser. В настоящее время по факту ДТП проводится расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина происшествия.