Тюменские власти прокомментировали слухи о запрете на выезд чиновников за границу

Запрет на заграничный отдых не коснулся тюменских чиновников

25 января 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Тюменские чиновники смогут отдыхать на зарубежных курортах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменским чиновникам и депутатам не запрещено проводить отпуск за границей. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. «В соответствии № 114-ФЗ „О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию“ установлен исчерпывающий перечень случаев, когда может быть ограничен выезд гражданина из РФ независимо от того, этот выезд связан с отдыхом, командировкой или другими вопросами. Субъекты РФ и не имеют полномочий расширять этот перечень и (или) сокращать. Таким образом, запрет на отдых за границей государственных гражданских и муниципальных служащих Тюменской области нормативными правовыми актами не установлен, кроме тех, которых предусмотрены федеральным законодательством», — рассказали в инфоцентре. Ранее агентство писало, что тюменским чиновникам и депутатам запретили публиковать фото из отпусков, которые они проводят за пределами России. Поводом для этого стали скандалы, спровоцированные депутатами других регионов РФ, которые в соцсетях хвастались снимками с зарубежных курортов.

Тюменским чиновникам и депутатам не запрещено проводить отпуск за границей. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. «В соответствии № 114-ФЗ „О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию“ установлен исчерпывающий перечень случаев, когда может быть ограничен выезд гражданина из РФ независимо от того, этот выезд связан с отдыхом, командировкой или другими вопросами. Субъекты РФ и не имеют полномочий расширять этот перечень и (или) сокращать. Таким образом, запрет на отдых за границей государственных гражданских и муниципальных служащих Тюменской области нормативными правовыми актами не установлен, кроме тех, которых предусмотрены федеральным законодательством», — рассказали в инфоцентре. Ранее агентство писало, что тюменским чиновникам и депутатам запретили публиковать фото из отпусков, которые они проводят за пределами России. Поводом для этого стали скандалы, спровоцированные депутатами других регионов РФ, которые в соцсетях хвастались снимками с зарубежных курортов.