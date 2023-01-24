24 января 2023
23 января 2023

Тюменские власти прокомментировали слухи о запрете на выезд чиновников за границу

Запрет на заграничный отдых не коснулся тюменских чиновников
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменские чиновники смогут отдыхать на зарубежных курортах Фото:

Тюменским чиновникам и депутатам не запрещено проводить отпуск за границей. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства.

«В соответствии № 114-ФЗ „О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию“ установлен исчерпывающий перечень случаев, когда может быть ограничен выезд гражданина из РФ независимо от того, этот выезд связан с отдыхом, командировкой или другими вопросами. Субъекты РФ и не имеют полномочий расширять этот перечень и (или) сокращать. Таким образом, запрет на отдых за границей государственных гражданских и муниципальных служащих Тюменской области нормативными правовыми актами не установлен, кроме тех, которых предусмотрены федеральным законодательством», — рассказали в инфоцентре.

Ранее агентство писало, что тюменским чиновникам и депутатам запретили публиковать фото из отпусков, которые они проводят за пределами России. Поводом для этого стали скандалы, спровоцированные депутатами других регионов РФ, которые в соцсетях хвастались снимками с зарубежных курортов.

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Тюменским чиновникам и депутатам не запрещено проводить отпуск за границей. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. «В соответствии № 114-ФЗ „О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию“ установлен исчерпывающий перечень случаев, когда может быть ограничен выезд гражданина из РФ независимо от того, этот выезд связан с отдыхом, командировкой или другими вопросами. Субъекты РФ и не имеют полномочий расширять этот перечень и (или) сокращать. Таким образом, запрет на отдых за границей государственных гражданских и муниципальных служащих Тюменской области нормативными правовыми актами не установлен, кроме тех, которых предусмотрены федеральным законодательством», — рассказали в инфоцентре. Ранее агентство писало, что тюменским чиновникам и депутатам запретили публиковать фото из отпусков, которые они проводят за пределами России. Поводом для этого стали скандалы, спровоцированные депутатами других регионов РФ, которые в соцсетях хвастались снимками с зарубежных курортов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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