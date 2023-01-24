24 января 2023

Силовики выставили спецбатальон на въездах в Екатеринбург

На трассах Екатеринбурга дежурит специальный батальон ДПС
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ДПС ГИБДД. Москва, гаи, зима, сирена, дпс зима, гибдд, дпс
На подъездах к Екатеринбургу начали дежурить спецбаты ДПС Фото:

Специализированный батальон дорожно-постовой службы (ДПС) взял под контроль трассы, ведущие в Екатеринбург. Экипажи выставлены для задержания водителей, нарушающих правила движения в утренние часы. Об этом URA.RU рассказали в управлении Госавтоинспекции по Свердловской области.

«Новомосковский, Челябинский и Серовский тракт — накануне экипажи ДПС патрулировали эти автодороги и контролировали соблюдение ПДД водителями. Только в утренние часы задержаны пять водителей, допустивших грубые нарушения правил. Также задержаны три водителя, не имеющие права управления, и один водитель, ранее лишенный права управления», — пояснили в пресс-службе управления ГИБДД.

В ведомстве подчеркнули, что утренние рейды на подъездах к Екатеринбургу продолжатся в следующие дни. ГИБДД планирует выставлять экипажи ежедневно по будням. Они будут призваны пресекать грубые нарушения правил движения.

24 января на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошла смертельная авария. 74-летний водитель Lada разворачивался и не занял крайнее левое положение, столкнувшись с Land Cruiser. В результате владелец легковушки погиб.

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Специализированный батальон дорожно-постовой службы (ДПС) взял под контроль трассы, ведущие в Екатеринбург. Экипажи выставлены для задержания водителей, нарушающих правила движения в утренние часы. Об этом URA.RU рассказали в управлении Госавтоинспекции по Свердловской области. «Новомосковский, Челябинский и Серовский тракт — накануне экипажи ДПС патрулировали эти автодороги и контролировали соблюдение ПДД водителями. Только в утренние часы задержаны пять водителей, допустивших грубые нарушения правил. Также задержаны три водителя, не имеющие права управления, и один водитель, ранее лишенный права управления», — пояснили в пресс-службе управления ГИБДД. В ведомстве подчеркнули, что утренние рейды на подъездах к Екатеринбургу продолжатся в следующие дни. ГИБДД планирует выставлять экипажи ежедневно по будням. Они будут призваны пресекать грубые нарушения правил движения. 24 января на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошла смертельная авария. 74-летний водитель Lada разворачивался и не занял крайнее левое положение, столкнувшись с Land Cruiser. В результате владелец легковушки погиб.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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