Внучка инвалида в Челябинске пожаловалась, что ее деда четыре часа держали в подсобке больницы. Фото, видео

25 января 2023 в 16:09 Размер текста - 17 +

Инвалид четыре часа ждал скорую помощь в подсобке, пока его не вернули в палату Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Челябинска пожаловалась, что в областной больнице №3 ее дедушку-инвалида с коронавирусом держали в подсобке четыре часа перед тем, как отправить в инфекционный центр. Об этом инциденте внучка пациента рассказала в соцсетях. «В ОКБ №3 моего дедушку инвалида 1946 года рождения без ноги, перенесшего инсульт и парализованного на правую сторону, госпитализировали 20 января с пневмонией. 23 января ему диагностировали коронавирус, требовался перевод в инфекционный центр. Во втором часу медработник попросила срочно освободить палату. Дедушку в сопровождении родственницы завели в хозпомещение на цокольном этаже и оставили в инвалидном кресле ожидать скорую. Только после 18:00 дедушку перевели в палату и дали кислород. К этому времени дедушка уже очень плохо себя чувствовал», — сообщила Ксения Х. в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» «ВКонтакте». По словам внучки, пока ее дедушка ожидал в подсобке скорую, ему не оказывалась медпомощь. Состояние пациента сильно ухудшилось. Автору поста сотрудники больницы сказали, что пациент находился в боксе возле реанимации и из палаты ушел самовольно. Девушка рассказала URA.RU, что скорую вызвали только в третьем часу, увезли пациента в девять часов вечера. Когда его перемещали в машину скорой помощи, уронили. Пресс-служба минздрава обещала дать комментарий URA.RU позже. По словам внучки, от долгого сидения в инвалидной коляске и затрудненного дыхания дедушке становилось хуже с каждым часом Фото: паблик «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Челябинска пожаловалась, что в областной больнице №3 ее дедушку-инвалида с коронавирусом держали в подсобке четыре часа перед тем, как отправить в инфекционный центр. Об этом инциденте внучка пациента рассказала в соцсетях. «В ОКБ №3 моего дедушку инвалида 1946 года рождения без ноги, перенесшего инсульт и парализованного на правую сторону, госпитализировали 20 января с пневмонией. 23 января ему диагностировали коронавирус, требовался перевод в инфекционный центр. Во втором часу медработник попросила срочно освободить палату. Дедушку в сопровождении родственницы завели в хозпомещение на цокольном этаже и оставили в инвалидном кресле ожидать скорую. Только после 18:00 дедушку перевели в палату и дали кислород. К этому времени дедушка уже очень плохо себя чувствовал», — сообщила Ксения Х. в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» «ВКонтакте». По словам внучки, пока ее дедушка ожидал в подсобке скорую, ему не оказывалась медпомощь. Состояние пациента сильно ухудшилось. Автору поста сотрудники больницы сказали, что пациент находился в боксе возле реанимации и из палаты ушел самовольно. Девушка рассказала URA.RU, что скорую вызвали только в третьем часу, увезли пациента в девять часов вечера. Когда его перемещали в машину скорой помощи, уронили. Пресс-служба минздрава обещала дать комментарий URA.RU позже.