Водитель-испытатель боевых и спецмашин попал в список востребованных в Свердловской области специальностей

31 января 2023 в 10:56 Размер текста - 17 +

В Свердловской области утвердили перечень востребованных специальностей Эдуард Корниенко © URA.RU Правительство Свердловской области утвердило перечень востребованных специальностей на 2023 год. В него попали представители 346 профессий, в том числе водитель-испытатель боевых и специальных машин, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации региона. «В соответствии с правилами [предоставления субсидий Фондом пенсионного и соцстрахования РФ в 2023 году] в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан [...] утвердить перечень востребованных профессий (должностей, специальностей) для трудоустройства в организации, испытывающие потребность в привлечении работников», — говорится в документе. Всего в перечне 346 профессий, в основном для рабочих на производствах (вальцовщик, зуборезчик, маляр, машинист, слесарь, токарь и другие). Также требуются водители, в том числе водители-испытатели боевых и специальных машин, инженеры и технологи. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области наблюдается нехватка рабочих в сфере промышленности. Порядка 25% выпускников вузов и 41% выпускников, получивших среднее специальное образование, не идут работать по профессии.

Правительство Свердловской области утвердило перечень востребованных специальностей на 2023 год. В него попали представители 346 профессий, в том числе водитель-испытатель боевых и специальных машин, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации региона. «В соответствии с правилами [предоставления субсидий Фондом пенсионного и соцстрахования РФ в 2023 году] в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан [...] утвердить перечень востребованных профессий (должностей, специальностей) для трудоустройства в организации, испытывающие потребность в привлечении работников», — говорится в документе. Всего в перечне 346 профессий, в основном для рабочих на производствах (вальцовщик, зуборезчик, маляр, машинист, слесарь, токарь и другие). Также требуются водители, в том числе водители-испытатели боевых и специальных машин, инженеры и технологи. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области наблюдается нехватка рабочих в сфере промышленности. Порядка 25% выпускников вузов и 41% выпускников, получивших среднее специальное образование, не идут работать по профессии.