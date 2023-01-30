Мэрия узаконила строительство новой дороги в Ленинском районе Челябинска. Трасса пройдет от ООО «Станкомаш» до улицы Енисейской, сообщается на сайте мэрии.
«Утвердить документацию по планировке территории для размещения автодороги от КПП № 7 до улицы Енисейской в Ленинском районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», сообщается в документации.
Инициатором проекта новой дороги в Ленинском районе выступил индустриальный парк ООО «Станкомаш». Длина трассы составит 800, ширина — 15 метров. Предполагаемая интенсивность движения по трассе в час-пик составит 169 автомобилей в час.
Трасса пройдет от ООО «Станкомаш» до улицы Енисейской
Скрин: сайт Администрации г. Челябинск
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Мэрия узаконила строительство новой дороги в Ленинском районе Челябинска. Трасса пройдет от ООО «Станкомаш» до улицы Енисейской, сообщается на сайте мэрии. «Утвердить документацию по планировке территории для размещения автодороги от КПП № 7 до улицы Енисейской в Ленинском районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», сообщается в документации. Инициатором проекта новой дороги в Ленинском районе выступил индустриальный парк ООО «Станкомаш». Длина трассы составит 800, ширина — 15 метров. Предполагаемая интенсивность движения по трассе в час-пик составит 169 автомобилей в час.