30 января 2023

Мэрия Челябинска узаконила строительство новой дороги в Ленинском районе. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджные поселки. Строительство жилья. Челябинск., ремонт дороги
Инициатор проекта — ООО «Станкомаш» Фото:

Мэрия узаконила строительство новой дороги в Ленинском районе Челябинска. Трасса пройдет от ООО «Станкомаш» до улицы Енисейской, сообщается на сайте мэрии.

«Утвердить документацию по планировке территории для размещения автодороги от КПП № 7 до улицы Енисейской в Ленинском районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», сообщается в документации.

Инициатором проекта новой дороги в Ленинском районе выступил индустриальный парк ООО «Станкомаш». Длина трассы составит 800, ширина — 15 метров. Предполагаемая интенсивность движения по трассе в час-пик составит 169 автомобилей в час.

Трасса пройдет от ООО «Станкомаш» до улицы Енисейской

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Мэрия узаконила строительство новой дороги в Ленинском районе Челябинска. Трасса пройдет от ООО «Станкомаш» до улицы Енисейской, сообщается на сайте мэрии. «Утвердить документацию по планировке территории для размещения автодороги от КПП № 7 до улицы Енисейской в Ленинском районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», сообщается в документации. Инициатором проекта новой дороги в Ленинском районе выступил индустриальный парк ООО «Станкомаш». Длина трассы составит 800, ширина — 15 метров. Предполагаемая интенсивность движения по трассе в час-пик составит 169 автомобилей в час.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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