Bloomberg: Украину вскоре вынудят уйти из Бахмута

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступят из Бахмута (Артемовск), им не сможет помочь оружие, отправленное Западом. Об этом анонимно заявили некоторые официальные лица США и стран Евросоюза.
«Украине вскоре придется вывести свои войска из восточного города Бахмут», — передает слова официальных лиц западных стран Bloomberg. По их данным, США советует властям Киева отступить из города и дожидаться новых военных поставок.
Ранее URA.RU сообщало, что российские военнослужащие из подразделений ЧВК «Вагнер» напугали своей мощью украинских бойцов. По словам командира подразделения ВСУ Дениса Ярославского, это может спровоцировать киевские власти к отводу войск из Бахмута.
Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступят из Бахмута (Артемовск), им не сможет помочь оружие, отправленное Западом. Об этом анонимно заявили некоторые официальные лица США и стран Евросоюза. «Украине вскоре придется вывести свои войска из восточного города Бахмут», — передает слова официальных лиц западных стран Bloomberg. По их данным, США советует властям Киева отступить из города и дожидаться новых военных поставок. Ранее URA.RU сообщало, что российские военнослужащие из подразделений ЧВК «Вагнер» напугали своей мощью украинских бойцов. По словам командира подразделения ВСУ Дениса Ярославского, это может спровоцировать киевские власти к отводу войск из Бахмута. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.