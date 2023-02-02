ВСУ испугались суперквалифицированных военных РФ под Бахмутом

Суперквалифицированные российские военные, которые приходят на помощь штурмовым подразделениям ЧВК «Вагнер» под Бахмутом, могут спровоцировать украинское командование на отвод своих сил из города, чтобы избежать окружения. Об этом рассказал командир подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский.
«Суперквалифицированные силы усиливают штурмовые подразделения ЧВК „Вагнер“, которые могут заставить ВСУ отступить из Бахмута», — передает слова Ярославского американский Институт изучения войны (ISW). Он добавил, что украинское руководство может пойти на такой шаг, если появится риск окружения города.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг сообщения о том, что Бахмут попал в оперативное окружение. Боевые действия вокруг города продолжаются на протяжении нескольких месяцев.
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Суперквалифицированные российские военные, которые приходят на помощь штурмовым подразделениям ЧВК «Вагнер» под Бахмутом, могут спровоцировать украинское командование на отвод своих сил из города, чтобы избежать окружения. Об этом рассказал командир подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский. «Суперквалифицированные силы усиливают штурмовые подразделения ЧВК „Вагнер“, которые могут заставить ВСУ отступить из Бахмута», — передает слова Ярославского американский Институт изучения войны (ISW). Он добавил, что украинское руководство может пойти на такой шаг, если появится риск окружения города. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг сообщения о том, что Бахмут попал в оперативное окружение. Боевые действия вокруг города продолжаются на протяжении нескольких месяцев.