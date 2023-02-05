Пермский депутат похвастался уловом судака. Фото

06 февраля 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

В хорошую погоду на лед выходят десятки рыбаков Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Депутат пермской гордумы Дмитрий Федоров выходные провел с детьми на рыбалке. Фотографиями улова он поделился в соцсетях. «Воскресная рыбалка с сыновьями! Дети не уступают и наступают на пятки по количеству улова!» — пишет Федоров. Ранее URA.RU рассказывало о более удачном улове пермяка Сергея Печенкина, который наловил десятки щук. Правда, рыбачил он в Ханты-Мансийском автономном округе. Дмитрий Федоров позирует с уловом Дмитрий Федоров в VK Сыну депутата тоже улыбнулась удача Дмитрий Федоров в VK

Депутат пермской гордумы Дмитрий Федоров выходные провел с детьми на рыбалке. Фотографиями улова он поделился в соцсетях. «Воскресная рыбалка с сыновьями! Дети не уступают и наступают на пятки по количеству улова!» — пишет Федоров. Ранее URA.RU рассказывало о более удачном улове пермяка Сергея Печенкина, который наловил десятки щук. Правда, рыбачил он в Ханты-Мансийском автономном округе.