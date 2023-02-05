В хорошую погоду на лед выходят десятки рыбаков
Депутат пермской гордумы Дмитрий Федоров выходные провел с детьми на рыбалке. Фотографиями улова он поделился в соцсетях.
«Воскресная рыбалка с сыновьями! Дети не уступают и наступают на пятки по количеству улова!» — пишет Федоров.
Ранее URA.RU рассказывало о более удачном улове пермяка Сергея Печенкина, который наловил десятки щук. Правда, рыбачил он в Ханты-Мансийском автономном округе.
Дмитрий Федоров позирует с уловом
Сыну депутата тоже улыбнулась удача
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