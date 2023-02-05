05 февраля 2023
04 февраля 2023

Пермский депутат похвастался уловом судака. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат по зимней рыбалке. Пермь, рыбаки, зимняя рыбалка
В хорошую погоду на лед выходят десятки рыбаков Фото:

Депутат пермской гордумы Дмитрий Федоров выходные провел с детьми на рыбалке. Фотографиями улова он поделился в соцсетях.

«Воскресная рыбалка с сыновьями! Дети не уступают и наступают на пятки по количеству улова!» — пишет Федоров.

Ранее URA.RU рассказывало о более удачном улове пермяка Сергея Печенкина, который наловил десятки щук. Правда, рыбачил он в Ханты-Мансийском автономном округе.

Дмитрий Федоров позирует с уловом
Сыну депутата тоже улыбнулась удача

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Депутат пермской гордумы Дмитрий Федоров выходные провел с детьми на рыбалке. Фотографиями улова он поделился в соцсетях. «Воскресная рыбалка с сыновьями! Дети не уступают и наступают на пятки по количеству улова!» — пишет Федоров. Ранее URA.RU рассказывало о более удачном улове пермяка Сергея Печенкина, который наловил десятки щук. Правда, рыбачил он в Ханты-Мансийском автономном округе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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