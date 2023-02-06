Первый самолет с российскими спасателями отправился в Турцию

06 февраля 2023 в 23:11 Размер текста - 17 +

Первый самолет МЧС вылетел из Жуковского в Турцию Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения Самолет МЧС России Ан-148 со спасателями и оперативной группой отправился из подмосковного аэропорта Жуковский в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения. Об этом журналисты сообщили с места событий. «Первым из аэропорта Жуковский вылетел Ан-148 с руководством ведомства. На его борту — замглавы МЧС Александр Чуприян», — передает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента. Уточняется, что за Ан-148 последуют еще два самолета Ил-76 со спасателями, кинологами и спецтехникой для разбора завалов и поиска людей. Утром 6 января в Турции произошло землетрясение, которое задело Сирию. По последним данным, погибло более 900 человек, еще более пяти тысяч ранены. Сотни людей все еще находятся под завалами, передает MK . Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и лидеру Сирии Башару Асаду по поводу стихийного бедствия. В Кремле отмечали, что российские спасательные службы обладают серьезным опытом по организации спасательных работ и готовы оказывать всю необходимую помощь.

Самолет МЧС России Ан-148 со спасателями и оперативной группой отправился из подмосковного аэропорта Жуковский в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения. Об этом журналисты сообщили с места событий. «Первым из аэропорта Жуковский вылетел Ан-148 с руководством ведомства. На его борту — замглавы МЧС Александр Чуприян», — передает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента. Уточняется, что за Ан-148 последуют еще два самолета Ил-76 со спасателями, кинологами и спецтехникой для разбора завалов и поиска людей. Утром 6 января в Турции произошло землетрясение, которое задело Сирию. По последним данным, погибло более 900 человек, еще более пяти тысяч ранены. Сотни людей все еще находятся под завалами, передает MK. Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и лидеру Сирии Башару Асаду по поводу стихийного бедствия. В Кремле отмечали, что российские спасательные службы обладают серьезным опытом по организации спасательных работ и готовы оказывать всю необходимую помощь.