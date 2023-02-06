06 февраля 2023

Минобороны провело встречу свердловчан с бойцами из зоны СВО

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Встреча с бойцами из зоны СВО прошла по видеосвязи (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жители Екатеринбурга провели видеовстречу со своими родственниками, отправившимися в зону спецоперации на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня был проведен телемост. Участниками мероприятия стали члены семей военнослужащих, которые сейчас выполняют задачи в зоне проведения СВО», — передает телеканал «Звезда» со ссылкой на представителя войск, участвующих в спецоперации.

Он отметил, что свердловчане смогли пообщаться с родственниками, узнать об их состоянии и здоровье. В Минобороны подчеркнули, что подобные встречи проводятся постоянно, за что командование получает благодарности и от солдат, и от тех, кто волнуется за них.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости ее проведения из-за восьмилетних обстрелов территорий ДНР и ЛНР с территории Украины. Как отмечали власти РФ, проведение денацификации и демилитаризации Украины было вынужденным решением, принятым после попыток решить проблему другим способом.

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Жители Екатеринбурга провели видеовстречу со своими родственниками, отправившимися в зону спецоперации на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Сегодня был проведен телемост. Участниками мероприятия стали члены семей военнослужащих, которые сейчас выполняют задачи в зоне проведения СВО», — передает телеканал «Звезда» со ссылкой на представителя войск, участвующих в спецоперации. Он отметил, что свердловчане смогли пообщаться с родственниками, узнать об их состоянии и здоровье. В Минобороны подчеркнули, что подобные встречи проводятся постоянно, за что командование получает благодарности и от солдат, и от тех, кто волнуется за них. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости ее проведения из-за восьмилетних обстрелов территорий ДНР и ЛНР с территории Украины. Как отмечали власти РФ, проведение денацификации и демилитаризации Украины было вынужденным решением, принятым после попыток решить проблему другим способом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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