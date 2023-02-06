Минобороны провело встречу свердловчан с бойцами из зоны СВО

07 февраля 2023 в 09:43 Размер текста - 17 +

Встреча с бойцами из зоны СВО прошла по видеосвязи (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Екатеринбурга провели видеовстречу со своими родственниками, отправившимися в зону спецоперации на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Сегодня был проведен телемост. Участниками мероприятия стали члены семей военнослужащих, которые сейчас выполняют задачи в зоне проведения СВО», — передает телеканал «Звезда» со ссылкой на представителя войск, участвующих в спецоперации. Он отметил, что свердловчане смогли пообщаться с родственниками, узнать об их состоянии и здоровье. В Минобороны подчеркнули, что подобные встречи проводятся постоянно, за что командование получает благодарности и от солдат, и от тех, кто волнуется за них. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости ее проведения из-за восьмилетних обстрелов территорий ДНР и ЛНР с территории Украины. Как отмечали власти РФ, проведение денацификации и демилитаризации Украины было вынужденным решением, принятым после попыток решить проблему другим способом.

Жители Екатеринбурга провели видеовстречу со своими родственниками, отправившимися в зону спецоперации на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Сегодня был проведен телемост. Участниками мероприятия стали члены семей военнослужащих, которые сейчас выполняют задачи в зоне проведения СВО», — передает телеканал «Звезда» со ссылкой на представителя войск, участвующих в спецоперации. Он отметил, что свердловчане смогли пообщаться с родственниками, узнать об их состоянии и здоровье. В Минобороны подчеркнули, что подобные встречи проводятся постоянно, за что командование получает благодарности и от солдат, и от тех, кто волнуется за них. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости ее проведения из-за восьмилетних обстрелов территорий ДНР и ЛНР с территории Украины. Как отмечали власти РФ, проведение денацификации и демилитаризации Украины было вынужденным решением, принятым после попыток решить проблему другим способом.