Минобороны провело встречу свердловчан с бойцами из зоны СВО

Жители Екатеринбурга провели видеовстречу со своими родственниками, отправившимися в зону спецоперации на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня был проведен телемост. Участниками мероприятия стали члены семей военнослужащих, которые сейчас выполняют задачи в зоне проведения СВО», — передает телеканал «Звезда» со ссылкой на представителя войск, участвующих в спецоперации.
Он отметил, что свердловчане смогли пообщаться с родственниками, узнать об их состоянии и здоровье. В Минобороны подчеркнули, что подобные встречи проводятся постоянно, за что командование получает благодарности и от солдат, и от тех, кто волнуется за них.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости ее проведения из-за восьмилетних обстрелов территорий ДНР и ЛНР с территории Украины. Как отмечали власти РФ, проведение денацификации и демилитаризации Украины было вынужденным решением, принятым после попыток решить проблему другим способом.
О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.